 

“Вилла в Майами останется”: подруга о снятии персональных американских санкций с Киркорова

28.11.2022, 12:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Киркорову есть, что терять. 15 лет назад в Майами он приобрел шикарную виллу. “В доме Филиппа – 8 спален, бассейн и гостевой домик, – рассказывала побывавшая там диджей Катя Гусева. – На участке у Филиппа растет множество красивых пальм. Природа, правда, потрясающая! Я каждый раз удивлялась, что прямо среди пальм бегают живые игуаны. У Филиппа все создано для комфорта: рядышком – поля для гольфа, зона барбекю”.

В этом элитном коттеджном поселке проживает и Рики Мартин. По словам Гусевой, Киркоров всегда был ряд, что рядом живут знаменитости и работают магазины его любимых брендов. “Он ходит на шопинг и получает от этого настоящее удовольствие. Шкафы у Филиппа забиты брендовыми кроссовками, кепками, шортами – чего у него только нет”, – восхищалась подруга.

Теперь райскому отдыху среди пальм, шоппингу, развлечениям в любимом королем российской эстрады Диснейленде и работе в Штатах пришел конец. Многие стали даже говорить, что Киркоров избавится от иностранной недвижимости.

Но знающая его Катя Гусева уверена: все будет хорошо. “Мне кажется, он решит это вопрос, – заявила “Дни.ру” подруга короля. – Филипп Бедросович способен на многое. У него все, включая виллу в США, останется, и санкции снимут. Он умеет дружить!”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07.21 / Беременная принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци посетили Уимблдонский турнир

20.04.22 / Не зря Курбанчик вспомнил Ксюнделя – Личное мнение

10.02.22 / Мнение: О «девочках-девочках» в МИДе… Воронежу приготовиться?

18.09.22 / Нитроглицерин при инсульте – опасно для жизни! Реаниматолог предупредил россиян

04.06.21 / Виктор Янукович представил книгу «Независимая Украина, 30 лет деградации»

26.11.21 / Пушков назвал виновных в критическом положении стоящей на коленях Украины

19.07.21 / Бритни Спирс отказалась выходить на сцену до снятия опеки и высмеяла сестру за выступление с ее хитом

27.06.21 / Каждой хозяюшке нужно знать про хитрость: стираем огромное одеяло без машинки – понадобится швабра

10.07.22 / Мнение: Мы не завоеватели (с)

04.08.22 / Угольные маски, масла для загара и даже дезодоранты: популярный уход за кожей, который не одобряют дерматологи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика