Мнение: Встреча в верхах

Президент Венесуэлы Николас Мадуро приглашён посетить Москву до конца года — посол России в Каракасе.

Срочность вызова Мадуро в Кремль, конечно, обусловлена идущей игрой венесуэльского Биг Босса с американцами за спиной московских корешей. Соответственно его вызывают пояснить.

Вмешаться в уже запущенный процесс проникновения США в нефтяную отрасль Венесуэлы Кремль, конечно, не может – у него банально нет для этого ни возможностей, ни инструментов. Венесуэла – не ЦАР, где личная охрана местного царька полностью состоит из российских головорезов, у венесуэльских мафиозо хватило ума держать возле себя свои кадры. Поэтому с позиций силы разговаривать с доном Николасом не получится.

Тем не менее, наверняка в Москве будут пытаться выстроить какие-то очередные «красные линии», выход за которые будет означать существенное охлаждение отношений с венесуэльской братвой.

Насколько это сработает, сказать сложно. Влияние России за пределами собственной территории стремительно угасает, она с трудом контролирует бывшее постсоветское пространство (откуда еще не выгнали). Латинская Америка – это очень далеко, и проецировать силу на такие расстояния Кремль просто не в состоянии.

В этом плане Мадуро опасаться особо нечего: США, конечно, для боливарианского режима не друг, но мнение кремлевских братков теперь для него значит очень немного.

Венесуэла при Мадуро так и останется конгломератом двух основных преступных сообществ – наркокартеля революционных генералов и нефтяной мафиозной группировки, выросшей из выродившегося профсоюзного движения. Никакой демократии там не ожидается, это вполне тривиальная латиноамериканская диктатура, хотя и специфического вида. Мадуро использовал Кремль в противостоянии с Вашингтоном, когда тот попытался сместить (хотя откровенно говоря, крайне вяло и без огонька) режим в Каракасе.

Венесуэльские мафиози рассыпали бисер перед недоумками из Кремля, предложив им военное и экономическое сотрудничество, которое вполне вписывалось в агрессивные фантомные планы Путина, бредящего о мировом величии. Ну, и недокументированные возможности, которые несколько раз всплывали в ходе арестов судов с грузом кокаина. Но латиносам было нужно не стратегическое партнерство, а всего лишь переждать самое сложное для себя время, и они его переждали.

Теперь они снова вернулись к разговору с США, упрочив свое внутреннее положение путем банального выдавливания из страны огромного числа своих политических противников. А Кремль – ну что Кремль, ему утираться не впервой. Утрется и в этот раз. Грасиас и адьос, камарадо.

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