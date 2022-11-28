США и НАТО всё труднее вооружать Украину, не забывая о себе

Из-за «фундаментальной неподготовленности» Запада к масштабным боевым действиям в Европе Североатлантическому альянсу и США становится всё сложнее обеспечивать Киев оружием, сохраняя при этом достаточный уровень собственных арсеналов, пишет The New York Times. Как пишет издание, у Америки начинают заканчиваться запасы артиллерийских снарядов — а четверти членам НАТО вообще больше нечем помочь Киеву.



AP

После распада Советского Союза европейские страны принялись собирать «дивиденды от мира», начав резко сокращать свои арсеналы и оборонные бюджеты, пишет The New York Times. Как напоминают журналисты издания, почти десять лет спустя подняла голову «Аль-Каида»* — и, поскольку главной целью стали террористы, западные армии начали меняться, облегчая вооружения и повышая мобильность, из-за чего преобразилась и структура военных расходов. «Даже затяжная кампания НАТО в Афганистане мало чем была похожа на наземные военные действия в Европе с масштабным применением артиллерии и танков — ведь почти во всех оборонных ведомствах тогда были убеждены, что подобное никогда не повторится, — подытоживают корреспонденты газеты. — Но оно всё-таки повторилось».

Именно такой «прежде считавшийся невообразимым» конфликт идёт сейчас на Украине — и он быстро «съедает» скромные запасы артиллерийских орудий, комплексов ПВО и амуниции европейских «карликовых армий», констатируют авторы материала. Впрочем, даже «могучие США» на сегодняшний день обладают лишь ограниченными запасами тех видов вооружений, в которых нуждается Украина, а перенаправлять оружие из «сложных» регионов вроде Тайваня и Кореи, где регулярно прощупывают пределы допустимого Китай и КНДР, Вашингтон не желает, отмечают корреспонденты.

Теперь, через девять месяцев после начала российской спецоперации на Украине, «фундаментальная неподготовленность» Запада вынуждает его «выкарабкиваться», предпринимая значительные усилия, дабы не только обеспечить Киев всем необходимым, но и пополнить собственные запасы оружия, продолжают журналисты NYT. «Поскольку обе стороны конфликта расходуют вооружения и амуницию такими темпами, каких не наблюдалось со времён Второй мировой войны, гонка за то, чтобы сохранить объёмы арсеналов, стала одним из важнейших фронтов, значение которого может в итоге оказаться для успеха Украины решающим», — пишут они.

По информации НАТО, масштабы применения артиллерии на украинской территории просто «поражают воображение»: если в Афганистане силы альянса отстреливали до 300 артиллерийских снарядов в сутки и при этом не имели никаких серьёзных проблем с ПВО, то украинские силы сейчас ежедневно расходуют по несколько тысяч снарядов — и испытывают большую нужду в противовоздушных средствах для защиты от российских ракет и беспилотников. «Один день на Украине идёт за месяц в Афганистане, а то и больше», — цитируют журналисты NYT европейского оборонного эксперта.

Как сообщил газете на условиях анонимности высокопоставленный чиновник НАТО, этим летом в Донбассе украинцы отстреливали от 6 до 7 тыс. артиллерийских снарядов в сутки, а русские — от 40 до 50 тыс., притом что в тех же США производят не более 15 тыс. снарядов в месяц. В таких условиях Западу приходится прикладывать недюжинные усилия, дабы отыскать всё более редкие советские вооружения и амуницию, которые Украина может применять сразу же — включая комплексы ПВО С-300, танки Т-72 и снаряды советских калибров, подчёркивается в материале NYT.

Параллельно Запад ищет боеприпасам для дорогостоящих противовоздушных ракет и комплексам Javelin, запасы которых стремительно сокращаются, альтернативы — в том числе и среди вооружений предыдущих поколений, — работает с представителями ВПК, убеждая их в необходимости нанимать дополнительный персонал и обновлять производственные мощности в обмен на долгосрочные контракты, а также пытается закупать амуницию у таких стран, как Южная Корея, дабы пополнить собственные арсеналы после отправки помощи Киеву. Обсуждается даже возможность вложения средств в восстановление старых заводов в Чехии, Словакии и Болгарии с целью перезапуска производства снарядов калибров 152 и 122 мм для украинской артиллерии, которая по-прежнему состоит главным образом из советских орудий, перечисляют журналисты The New York Times.

Однако препятствий перед альянсом встаёт так же много, как предлагается решений, пишет NYT. Так, страны НАТО — «зачастую с большой помпой» — передавали Киеву образцы современных западных артиллерийских орудий стандартного для НАТО калибра 155 мм — но натовское оружие всё равно лишь изредка конструируется так, чтобы к нему подходили абсолютно любые снаряды, произведённые внутри альянса, поскольку производители желают сохранить для себя возможность получать прибыль на продаже боеприпасов для своих вооружений. Ещё одна проблема — нормативное регулирование оружейного экспорта, определяющее, какие вооружения и снаряды можно в условиях военных действий поставлять в другие страны: в частности, Швейцария, пожелавшая сохранить нейтралитет, отказалась давать Германии разрешение на поставку Украине противовоздушной амуниции, которую Берлин закупает у Берна, именно из-за таких законодательных ограничений. В таких условиях Киев, получивший крайне «разношёрстный» набор западного оружия, сам сталкивается с трудностями в плане обслуживания техники и обеспечения боеприпасами, заключают авторы материала.

Учитывая, что боевые действия в Донбассе идут ещё с 2014 года, новые целевые показатели НАТО по оборонным бюджетам — не менее 2% ВВП к 2024 году, причём 20% от этой суммы должно тратиться не на зарплаты или пенсии, а именно на закупку вооружений — кажутся весьма скромными, однако даже такие планки ряд ключевых членов альянса просто проигнорировали, сетуют журналисты NYT. Как поведал изданию чиновник НАТО, на момент начала спецоперации в феврале запасы оружия и боеприпасов у многих стран альянса составляли примерно половину от установленных норм, а к тому же руководству блока практически не удалось добиться подвижек в создании вооружений, которые могли бы применяться всем альянсом на взаимозаменяемой основе.

По данным NYT, на таком фоне для многих членов НАТО, передавших Украине значительные объёмы вооружений, задача по восполнению собственных арсеналов стала весьма тяжким бременем. К примеру, Франция отправила Киеву немало современных образцов и создала специальный фонд объёмом €200 миллионов с целью закупки оружия французского производства для украинских войск — но передав Украине как минимум 18 гаубиц «Цезарь», Париж уже по сути отдал ей 20% всей своей артиллерии и теперь с дополнительными поставками не торопится. А тем временем выделенные ЕС €3,1 миллиардов на компенсацию членам блока арсеналов, отправленных Киеву, уже на 90% были потрачены. В общей сложности страны НАТО поставили Украине вооружений на $40 млрд, что равносильно годовому оборонному бюджету той же Франции.

Как сообщил NYT другой чиновник из НАТО, члены альянса поменьше исчерпали свой потенциал в плане поддержки Украины — «от 20% до 30% натовских стран уже выдохлись». Вместе с тем, по словам собеседника издания, ещё 10% членов НАТО вполне в состоянии помогать Киеву, и это особенно касается союзников побогаче, включая Францию, Германию, Италию и Голландию.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не так давно напомнил членам альянса — отдельно упомянув Германию, — что натовские директивы, обязывающие союзников поддерживать определённый уровень запасов вооружений и амуниции, не должны становиться поводом к тому, чтобы ограничивать помощь Украине. Вместе с тем верно и другое: Германия и Франция — наряду с США — желают контролировать оружейные поставки Киеву с тем, чтобы не допустить прямых ударов по РФ и последующего обострения, отмечают корреспонденты NYT.

Как разъясняют оборонные эксперты, украинцы требуют от Запада как минимум четыре типа вооружений, которые тот Киеву пока не предоставил и вряд ли предоставит: ракеты большой дальности ATACMS, боевые самолёты, танки и более современные комплексы ПВО. ATACMS Украина не получит из-за опасений по поводу того, что ракеты применят для ударов по российской территории, а самолёты и танки — это слишком сложная техника, для обучения работы с которой потребуется как минимум год; что же до комплексов ПВО, США «деактивировали» большую часть своих средств малой дальности после завершения холодной войны, поэтому таких комплексов просто не хватает, а для их производства потребуется минимум два года, пишет американское издание.

Украинцы, впрочем, даже с уже доставленной им «относительно простой» техникой вроде американских гаубиц M-777, проявляют смекалку: имея на руках нужные запчасти, украинский инженер может просто связываться через Zoom с американским офицером, находящимся где-нибудь в Оклахоме, и получать от него подробные инструкции о том, как производить ремонт, рассказывают журналисты NYT. А для обстрела российских позиций на острове Змеиный, расположенного на удалении 50 км, украинцы устанавливали поставленные Парижем «Цезари», имеющие дальность до 40 км, на баржи и тащили их 10 км, чем изрядно удивили французов, пишут авторы.

В Пентагоне настаивают, что у американских вооружённых сил осталось достаточно средств, чтобы не только сохранять прежний уровень снабжения Киева, но и защищать интересы Вашингтона в других регионах. Кроме того, Вашингтон рассматривает возможность передачи Киеву более старых и дешёвых оружейных комплексов — например, ПТУР TOW взамен ПТРК Javelin, а также ЗРК Hawk вместо более новых образцов. Вместе с тем американским чиновникам приходится всё активнее подталкивать Киев к повышению эффективности, чтобы украинские солдаты, например, не пускали в расход ракету стоимостью $150 тыс. для уничтожения беспилотника за $20 тыс., подчёркивается в материале NYT.

А кроме того, запасы некоторых видов вооружений у США всё-таки заканчиваются: по оценкам отдельных экспертов, у американских войск осталось «ограниченное» количество 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, управляемых ракет, пусковых установок, гаубиц, ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger. Наибольшее беспокойство у специалистов вызывает дефицит артиллерийской амуниции — ведь для того, чтобы нарастить производство снарядов калибра 155 мм понадобится от четырёх лет, пишет издание.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.