Дорогой наш человек

Невероятная история Гаэля Нестеровича Ондуа, который считает нашу страну своей родиной, но играет за Камерун.

Когда я впервые увидел Гаэля, то подумал, что его папа — Пеле. Лицо, прическа, взгляд — вылитый Король. Вот своей техникой на поле он, конечно, на бразильца не походит. Впрочем, он и этнического камерунца не напоминает тоже. Этакий Василий Селиванов, сын Филимона, из фильма «Не валяй дурака». Ондуа, кстати, и сам про себя так говорит: «Я русский на 9,5 балла, остальное — цвет моей кожи…»

Ну а как может быть по-другому, если ты свободно читаешь в оригинале Пушкина, Достоевского, Толстого, ценишь творчество Алексея Балабанова и с придыханием смотришь «Офицеров» и «Москва слезам не верит»? Кстати, вы представляете, сколько горьких слез выплакала мама Гаэля, когда его отец — дипломат, работавший в Москве, сказал, что забирает сыночка в холодные края? Из привычного дома в Яунде, где девятилетний малыш счастливо жил с полудюжиной сестер и двумя братьями, ходил в школу и гонял мячик из резинок в пыльных дворах с любимыми друзьями.

После прилета в шумный мегаполис мальчик два дня просидел дома, потому что боялся, что «от мороза у него лопнут кости». Минус тридцать, завывающий ветер и блестящие снежные сугробы пугали и удивляли одновременно. Знакомство с городом началось с Красной площади и «Макдоналдса». Трудно поверить, но русский язык он освоил почти так же быстро, как слопал диковинный гамбургер с картошкой. Во-первых, юный полиглот до приезда в Россию уже свободно говорил на французском, английском и немецком, а во-вторых, на раннем этапе он получил прекрасных преподавателей в лице тети и дяди, которые еще во времена СССР приехали сюда учиться, культурно обрусели, да так и обосновались здесь навсегда.

«Когда я читаю русский текст и слышу русскую речь, то начинаю буквально чувствовать, как много прошел этот язык, какой он плавный и интересный», — это слова самого Ондуа, который продолжил совершенствовать свои познания в школе «Локомотива».

Он помогал братьям Миранчукам с переводом американских песен, а они ему объяснили значения непонятных русских фраз. И шпаргалки со списком нужных продуктов и вещей (он зачитывал его продавцам в магазинах) очень скоро оказались ему не нужны…

Забавно, но игра 11×11 в столичной жизни Гаэля появилась до определенной степени внезапно. Болевший за «железнодорожников» папа решил определить отпрыска в академию милой камерунскому сердцу команды. В футболиста паренек превращаться не собирался (такой цели не стояло), но любовь, забота и внимание со стороны всех работников интерната поспособствовали раскрытию таланта. Бывает, что одаренный ребенок теряется в незнакомой обстановке, скучает по дому, хандрит и в итоге сдувается и затухает. Но Гаэлю повезло. Мама Алексея и Антона Миранчуков, трудившаяся воспитателем, помогала с выполнением уроков, следила за питанием, надевала на шоколадную шейку дополнительный теплый шарф и пыталась, как утверждает Ондуа, заменить ему родительницу. А еще он поминает добрым словом тренера Сергея Полстянова, который не только учил финтить на поле, но и делал все, чтобы его подопечному было комфортно за его пределами. К примеру, свое 15-летие Гаэль отметит именно в квартире замечательного во всех смыслах коуча. Зная, что родители его питомца находятся в Камеруне, Сергей Николаевич заберет его вечером к себе домой, где именинника будут ждать вкуснейшие блюда и новые бутсы.

Именно после того подарка тинейджер, полюбивший горячие супы, пюре с подливой и кашу, окончательно определится со своим будущим.

Фото: Swen Pf

За основной состав «Локомотива» он, правда, так и не сыграет, хотя станет лучшим бомбардиром Кубка РФС среди юношеских команд 1995 года рождения. В 2014-м Ондуа перескочил в ЦСКА. Провел почти 30 матчей за армейскую молодежку, отметился тремя мячами и запомнился тем, что вышел на замену в кубковом поединке с дзержинским «Химиком», когда у Александра Головина, зажигающего нынче в «Монако», закончатся силы. Но пробиться в главную «банду» Леонида Слуцкого у хавбека не получилось, и он отправился в датский «Вайле», где задержится на один сезон. А затем махнул на Украину и три месяца просидел на лавке в луганской «Заре», потому что не смог получить рабочую визу из-за российского гражданства. Забавно, что паспортом с двуглавым орлом и отчеством Нестерович Гаэль Бэлла завладел еще в подростковом возрасте, так как, согласно правилам, без ценного документа он бы не имел права выступать во внутренних турнирах…

В сферу особого внимания Ондуа попадет в 2018 году, когда подпишет контракт с «Анжи». Да, это будет уже не та крутая команда, но Гаэль мощно отбегал весь чемпионат почти без замен и без… зарплаты. Клуб рухнул в первую лигу, но на талантливого русского камерунца положил глаз швейцарский «Серветт». За 24 месяца в федеративной республике Гаэль окреп и раскрылся по-настоящему. И прошлым летом его забрал немецкий «Ганновер» — коллектив из второй бундеслиги. Уровень? А то! Более того, представить сегодня опорную зону «красных» без Ондуа уже проблематично.

Понятно, что после таких заметных европейских марш-бросков на исторической родине спохватились и послали блудному сыну весточку из Яунде.

Нет, ему, безусловно, прилетали вызовы от «неукротимых львов» и раньше, но Гаэль, вы не поверите, отклонял камерунские приглашения, потому что мечтал выступать за сборную России.

Фото: ODD ANDERSEN / AFP / East News

«Я восхищался Аршавиным, Жирковым, Павлюченко, Семаком. С детства болел за команду на больших турнирах и думал, что когда-нибудь и мне предложат надеть трехцветную майку… Я очень хотел отблагодарить Россию за то, что она сделала меня мужчиной и футболистом», — подчеркивал во всех интервью Ондуа. Он вообще настолько проникся жизнью в нашей стране, что принял православие, женился на русской девушке, а после просмотра фильма запрещенного у нас журналиста про Колыму решил путешествовать и за несколько лет открыл для себя во время отпусков Белгород, Владивосток, Воркуту, Магадан, Новосибирск, Сургут. Друзья крутили пальцем у виска, а Ондуа накручивал километры по родной для него земле.

Такого парня только за подобные любознательные фокусы следовало бы, на мой взгляд, одарить билетом в сборную. Однако отмашки из офиса с улицы Народной Гаэль не дождался, и когда в этом году его снова поманил Камерун, ответил согласием.

27-летний парень летел весной туда, где родился, и, как сам признавался, думал о том, что плохо знает слова африканского гимна. А еще ему нужно было пройти традиционный обряд посвящения в дружину: сплясать и спеть песню. Удалось лишь со второго дубля.

Тем не менее звездные камерунские лидеры — Андре Онана, Эрик Шупо-Мотинг, Венсан Абубакар и Андре Замба-Ангисса — приняли нового русского брата с радостью.

В первом стыковом матче за право поехать в Катар Гаэль отыграл 5 минут, а вот в ответной мартовской встрече отпахал на совесть и был заменен лишь во втором овертайме. «Львы» вырвали победу (2:1) на 124-й (!) минуте, а с ней и путевку на зимнюю ярмарку. После этого Ондуа регулярно вызывался на сборы, и даже небольшое повреждение в октябре не помешало ему увидеть свое имя в итоговой заявке и получить желто-зелено-красную майку с 5-м номером.

…Перед стартовым поединком со Швейцарией он обратился к российским болельщикам и футболистам. «Работать, иметь шанс попасть на чемпионат мира, а потом очутиться в известном положении — очень тяжело. Держитесь и трудитесь, как вы умеете. Мы все можем сделать Россию лучше, что бы ни происходило. Главное, оставаться людьми и поддерживать друг друга», — такое напутствие дал сам себе и всем нам Гаэль Нестерович Ондуа.

И лично я буду держать за него кулаки.

Андрей Успенский, корреспондент «Новой Газеты»

P.S.

В матче Швейцария — Камерун Гаэль вышел на поле на 69-й минуте, когда «львы» проигрывали 0:1. Нестерович, который надел бутсы с флагом России, был надежен и активен, но переломить ситуацию Камеруну не удалось.

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