 

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые отметили День благодарения в статусе мужа и жены

28.11.2022, 12:12, Разное
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В минувший уикенд 53-летняя Дженнифер Лопес показала подписчикам, как отметила один из главных семейных праздников в США. Для певицы и ее супруга-актера Бена Аффлека это был первый День благодарения, который они провели вместе в статусе мужа и жены, и, судя по всему, уютное торжество удалось. Джей Ло опубликовала в своем блоге слайд-шоу из новых фотографий, на которых запечатлена вместе с Беном, детьми-двойняшками Эммой и Максом, прочими ближайшими родственниками, а также своим преподавателем по вокалу Стиви Макки. Поп-дива сопроводила видео собственным хитом 2002 года под названием “The One”. 

Это… Праздник благодарения, – коротко написала она.

Лопес выложила новые снимки всего через несколько дней после того, как полностью очистила свой блог от старого контента и анонсировала выход долгожданного восьмого студийного альбома “This Is Me… Now”. В новую работу войдет 13 песен, как минимум одна из которых, судя по названию, посвящена Аффлеку («Dear Ben Pt. II»).

Отметим, что, став мужем и женой летом этого года, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек многое делают вместе впервые. Например, в середине октября они первый раз вышли в свет в новом статусе — пара посетила показ Ralph Lauren в Южной Калифорнии.

 


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