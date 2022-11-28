 

Клава Кока представила “LOL.Surprise! Фильм”

28.11.2022, 12:12, Разное
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Премьеру, которая прошла в столичном кинотеатре “Октябрь”, посетили звезды с детьми: Рита Дакота, Владимир Левкин, Никита Тарасов, Татьяна Волосожар, Елена Борщев и другие. 

«Моя героиня – настоящая звезда. Мы с ней в этом похожи, – смеется Клава Кока, рассказывая о работе над фильмом. – На самом деле, она – невероятно вдохновляющая личность. Именно она помогает маленькой девочке, героине фильма, поверить в себя. В этом смысле, фильм вообще несет в себе очень правильный посыл: нужно верить в себя, в мечту и идти к своей цели, окружая себя только теми, кто поддерживает тебя». 

Рита Дакота с дочерью МиейЕлена БорщеваВладимир Левкин с семьей Анна ТихомироваНикита ТарасовТатьяна ВолосожарКлава Кока


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