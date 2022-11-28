Клава Кока представила “LOL.Surprise! Фильм”

Премьеру, которая прошла в столичном кинотеатре “Октябрь”, посетили звезды с детьми: Рита Дакота, Владимир Левкин, Никита Тарасов, Татьяна Волосожар, Елена Борщев и другие.

«Моя героиня – настоящая звезда. Мы с ней в этом похожи, – смеется Клава Кока, рассказывая о работе над фильмом. – На самом деле, она – невероятно вдохновляющая личность. Именно она помогает маленькой девочке, героине фильма, поверить в себя. В этом смысле, фильм вообще несет в себе очень правильный посыл: нужно верить в себя, в мечту и идти к своей цели, окружая себя только теми, кто поддерживает тебя».

Рита Дакота с дочерью Мией Елена Борщева Владимир Левкин с семьей Анна Тихомирова Никита Тарасов Татьяна Волосожар Клава Кока