Мнение: Принуждение к FESCO

Начавшееся в четверг, 24 ноября оглашение приговора по «делу Магомедовых», не завершилось и в пятницу. Хотя с первых минут оглашения стало очевидно, что приговор будет суровым. Но справедливым ли?

Открытым остается вопрос: почему Зиявутдин Магомедов, который вроде бы и в политику не лез, был лоялен власти, спонсировал огромное количество благотворительных, спортивных и культурных проектов, и даже был награжден орденами Дружбы и Почета, вдруг, впал в немилость и оказался в тюремной камере Лефортово?

У меня сильные подозрения, что уголовное преследование основателя группы СУММА связано с транспортной компанией FESCO.

Магомедова попросили уступить FESCO. Но он отказался. За что и поплатился…

В чем конкретно обвиняются Зиявудин Магомедов и другие фигуранты уголовного дела – в программе «Крапленый джокеп».

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