Мнение: На смену американской G20 приходит наш БРИКС
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На Западе плохо понимают наш термин «англосаксы». Когда Владимир Путин указал, что англосаксы взорвали Северный поток, англосаксы даже начали рисовать смешные картинки типа той, которую я приложил к посту.
Однако термин англосаксы в наше время означает всего лишь дуэт США и Великобритании. Теоретически можно было бы расширить его Австралией, например, но на практике вредоносную политику Запада возглавляют только две страны — бывшая империя Британия и пока ещё действующая империя США.
К примеру, G20 — типичное порождение англосаксов. Когда стало ясно, что клуб G8 потерял своё значение, США и Британия решили расширить его в своей заносчивой манере: оставить G8 для главных своих вассалов, и создать новую организацию, G20, добавив туда страны второго круга типа Индии и Китая. Получилась традиционная для Запада пирамида.
1. Сверху — США.
2. Рядом — главный пособник, Британия.
3. Ниже уровнем (G8) — Германия, Япония, Франция и прочие крупные вассалы.
4. Ещё ниже уровнем (G20) — экономически важные, но не вхожие в королевскую спальню государства.
Против ожиданий, большая двадцатка оказалась неплохим форматом — Россия, Китай, Индонезия и так далее могли решать на ежегодных саммитах многие важные вопросы. Однако у G20 была и остаётся встроенная проблема — англосаксы. Так как к общению на равных англосаксы неспособны физически, они постоянно переводят деловой разговор в глупые иерархические игры. К примеру, на свежем саммите, который прошёл пару недель назад в Индонезии, англосаксы со своей сворой союзников активно пытались «изолировать» Россию.
Решение проблемы было очевидным — нормальным странам следовало создать собственную структуру для общения, включив туда только страны, готовые уважать друг друга. Такой альтернативной структурой стала в итоге БРИКС. Когда настал подходящий политический момент, мы просто раскрыли двери в БРИКС перед адекватными государствами, поставив рядом табличку «западным паразитам вход воспрещён».
Цитирую из статьи в журнале Крэдл (The Cradle), в котором обсуждают политику Передней Азии и связанных с ней регионов (ссылка):
Можно с уверенностью сказать, что G20, возможно, вступила на безвозвратный путь к бесполезности. Еще до нынешней волны саммитов Юго–Восточной Азии — в Пномпене, на Бали и в Бангкоке — Лавров уже дал понять, что будет дальше, когда отметил, что «более десятка стран» подали заявки на вступление в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка).
Иран, Аргентина и Алжир официально подали заявки: Иран, наряду с Россией, Индией и Китаем, уже является частью Евразийского квадрата, который действительно имеет значение.
Турция, Саудовская Аравия, Египет и Афганистан чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы стать членами организации. Индонезия только что подала заявку [в БРИКС] на Бали. А затем следующая волна: Казахстан, ОАЭ, Таиланд (возможно, подающий заявку в эти выходные в Бангкоке), Нигерия, Сенегал и Никарагуа.
Важно отметить, что все вышеперечисленные страны направили своих министров финансов на диалог по расширению БРИКС в мае. Краткая, но серьезная оценка кандидатов показывает удивительное единство в разнообразии.
Сам Лавров отметил, что нынешней пятерке БРИКС потребуется время, чтобы проанализировать огромные геополитические и геоэкономические последствия расширения до такой степени, что оно практически достигнет размеров G20 — и без коллективного Запада.
Что объединяет кандидатов прежде всего, так это обладание огромными природными ресурсами: нефтью и газом, драгоценными металлами, редкоземельными элементами, редкими минералами, углем, солнечной энергией, древесиной, сельскохозяйственными угодьями, рыбой и пресной водой. Это императив, когда речь заходит о разработке новой резервной валюты, основанной на ресурсах, в обход доллара США.
Давайте предположим, что для запуска этой новой конфигурации БРИКС+ может потребоваться время до 2025 года. Это составило бы примерно 45 процентов подтвержденных мировых запасов нефти и более 60 процентов подтвержденных мировых запасов газа (и это увеличится, если газовая республика Туркменистан позже присоединится к группе).
Совокупный [номинальный] ВВП группы — по сегодняшним данным — составил бы примерно 29,35 трлн долларов; это намного больше, чем в США (23 трлн долларов) и, по крайней мере, вдвое больше, чем в ЕС (14,5 трлн долларов и продолжает падать).
В нынешнем виде на страны БРИКС приходится 40 процентов мирового населения и 25 процентов ВВП. В БРИКС+ будет проживать 4,2 миллиарда человек: более 50 процентов от общей численности населения планеты в ее нынешнем виде.
БРИКС+ будет стремиться к взаимодействию с лабиринтом институтов: наиболее важными являются Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), которая сама имеет список игроков, стремящихся стать полноправными членами; стратегическая ОПЕК+, де-факто возглавляемая Россией и Саудовской Аравией; и инициатива “Один пояс, один путь” (ОПОП), всеобъемлющая торговая и внешнеполитическая стратегия Китая на 21 век. Стоит отметить, что ранее все ключевые азиатские игроки присоединились к ОПОП.
Кроме того, существуют тесные связи БРИКС с множеством региональных торговых блоков: АСЕАН, Меркосур, ССАГПЗ (Совет сотрудничества стран Персидского залива), Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Арабская торговая зона, Африканская континентальная зона свободной торговли, ALBA, SAARC и последнее, но не менее важное Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство (RCEP), крупнейшая торговая сделка на планете, в которую входит большинство партнеров ОПОП.
БРИКС+ и ОПОП совпадают везде, куда ни глянь – от Западной и Центральной Азии до Юго-Восточной Азии (особенно Индонезии и Таиланда). Мультипликативный эффект будет ключевым, поскольку члены ОПОП неизбежно будут привлекать больше кандидатов в БРИКС+.
Это неизбежно приведет ко второй волне претендентов на БРИКС+, включая, безусловно, Азербайджан, Монголию, еще три страны Центральной Азии (Узбекистан, Таджикистан и газовая республика Туркменистан), Пакистан, Вьетнам и Шри-Ланку, а в Латинской Америке — значительный контингент, включающий Чили, Кубу, Эквадор, Перу, Уругвай, Боливия и Венесуэла.
Между тем, роль Нового банка развития БРИКС (НБР), а также возглавляемого Китаем Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) будет усилена — координация инфраструктурных кредитов по всему спектру, поскольку БРИКС+ будет все больше избегать диктата, навязанного МВФ и Всемирным банком, в которых доминируют США.
Все вышесказанное лишь в общих чертах описывает ширину и глубину геополитических и геоэкономических преобразований в будущем, которые затрагивают каждый уголок глобальной торговли и цепочки поставок. Одержимость Большой семерки изоляцией и/или сдерживанием ведущих евразийских игроков оборачивается против себя же в рамках Большой двадцатки. В конце концов, именно G7 может быть изолирована непреодолимой силой БРИКС+.
Источник: Место для дискуссий
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