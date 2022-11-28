Скандалы: «Яндекс» делят на части

Российским и зарубежным бизнесом займутся разные компании

«Яндекс» готовится к реструктуризации активов: бизнес компании могут разделить на российское и зарубежное направления. Такой сценарий обсуждает совет директоров «Яндекса», подтвердили в холдинге. До этого компания отрицала планы по разделу активов. Инвесторам новость не понравилась — котировки улетели вниз.

Что изменится

Российская часть бизнеса сохранит бренд и будет управляться менеджментом IT-гиганта, сообщили в пресс-службе компании. Для этого будет создана новая структура, в которую перейдут основные активы IT-гиганта.

В то же время головная структура Yandex N.V., зарегистрированная в Нидерландах, выйдет из числа владельцев российского бизнеса и сменит название. В компании уточнили, что бизнесы автономных автомобилей, облачных технологий, образовательных сервисов и платформы по разметке данных продолжат работать в России, но их международные части будут выделены в самостоятельные компании — они перейдут под управление Yandex N.V.

«Эти изменения помогут обеспечить устойчивое развитие бизнесов “Яндекса” на всех рынках. “Яндекс” продолжит развиваться как частная независимая группа компаний, работать на открытом рынке и конкурировать с локальными и глобальными игроками», — заявили в компании.

Реструктуризацию должны одобрить акционеры Yandex N.V. Когда состоится их годовое собрание, пока неизвестно. На Мосбирже новость о разделе встретили негативно. Акции «Яндекса» на торгах снижаются сегодня почти на 6%.

Раздел «Яндекса» и роль Кудрина

Слухи о возможном разделении «Яндекса» на российский и зарубежный появились еще в апреле. Тогда The Bell со ссылкой на источники писал, что внутри компании произошел раскол, поскольку основатель IT-холдинга Аркадий Волож и российский менеджмент видели ее будущее по разному.

По словам собеседников, Волож был готов отдать контроль над российским «Яндексом» в обмен на возможность развивать часть активов компании за рубежом. Чтобы согласовать такую реструктуризацию группы, Волож обратился за помощью к главе Счетной палаты Алексею Кудрину.

25 ноября источники издания рассказали о встрече Кудрина с президентом Владимиром Путиным, на которой они обсудили дальнейшую судьбу «Яндекса». По словам собеседников, глава государства лично одобрил схему раздела компании.

Предполагается, что Кудрин возглавит новую головную компанию «Яндекса» и получит долю в 5%. Его роль будет заключаться в том, чтобы защитить холдинг от давления внутри страны, сохранить его в частных руках и под управлением менеджмента, пишет Bloomberg. При этом сделка положит конец амбициям «Яндекса» стать глобальным технологическим игроком, отмечает агентство.

Что происходит с «Яндексом»

После начала военной операции на Украине «Яндекс» подвергся сильному давлению как внутри России, так и за рубежом, отмечает агентство. В феврале американская биржа NASDAQ приостановила торги акциями компании, которые входили в число самых популярных российских бумаг среди иностранных инвесторов.

В июне под санкциями Евросоюза оказался основатель компании Аркадий Волож, после чего он подал в отставку с поста гендиректора компании. Также под санкции на тот момент попал его заместитель Тигран Худавердян. Кроме того, группа столкнулась с оттоком большой части IT-сотрудников.

Тем не менее «Яндекс» продолжает показывать неплохие финансовые результаты. В третьем квартале выручка холдинга выросла на 46% по сравнению с прошлым годом — до 133 миллиардов рублей. Скорректированная чистая прибыль составила 5 миллиардов рублей.

Ануш Алексанян

Оригинал материала: “Компания”