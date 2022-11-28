Вильфанд: На Чукотке будет теплее, чем в Москве в ближайшие дни

Температура на 16-20 градусов выше нормы прогнозируется на Чукотке с 29 ноября. Будет теплее, чем в Москве – 0-3 градуса мороза днем, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Необычная погода на Чукотке, колоссальное тепло. Температура выше нормы на 16-20 градусов. Это значит, в Анадыре будет теплее, чем в Москве, где ночные температуры прогнозируются минус 7-10 градусов, а днем – ноль-минус 3 градуса», –цитирует ТАСС Вильфанда.

По словам Вильфанда, в Певеке, который находится на побережье Северного Ледовитого океана, прогнозируется в ночь на среду 11-15 градусов мороза, а днем – 5-7 градусов мороза. «То есть температурный фон, как в Москве, даже в Певеке», – отметил он.

По его словам, морозы до 6-9 градусов днем и 10-15 градусов ночью прогнозируются в столичном регионе со среды. Понедельник будет самым теплым днем недели. Температурный фон прогнозируется 3-4 градуса мороза днем и 5-8 градусов мороза ночью. Во вторник похолодает до 4-6 градусов мороза днем и 7-9 градусов мороза ночью.

«В последующем ночные температуры будут минус 10-15 градусов, а днем – минус 6-8 градусов, по области – даже до минус 9 градусов. Не исключено, что в отдельных районах Подмосковья температура будет приближаться к 17-18 градусам мороза. Такой температурный фон примерно на 6 градусов ниже нормы. Он соответствует последней пятидневке января, самому холодному периоду по климату», – сообщил Вильфанд.

По его словам, погода будет комфортной в этот период – звездные ночи, солнечные дни, искрящийся снег. «Да, погода холодная, но ветра существенного не будет, днем солнышко будет светить, снежный покров будет искриться. Все это будет создавать вполне комфортные ощущения. Не стоит бояться этих морозов», – сказал он.

Метеоролог отметил, что такая морозная погода в Москве и Подмосковье будет сохраняться и в начале следующей недели.

Вильфанд рассказал, что такую погоду в регионе обусловит влияние антициклона и перемещение холодных воздушных масс. «Над Западной Сибирью сформировался мощный антициклон, который вообще связан с погодой на половине территории нашей страны. Зимой антициклональная погода связана с холодом. Плюс будет адвекция (перемещение) холодных воздушных масс», – отметил он.

Метеоролог сообщил, что в связи с антициклональным режимом погоды прогнозируется аномально высокое атмосферное давление. В понедельник оно будет выше нормы на 10-12 мм рт. ст., а со вторника – на 20-23 мм рт. ст. Нормой атмосферного давления для столичного региона является 748 мм рт. ст.

Он также рассказал, что в ближайшие дни на Москве-реке ожидается появление плавучего льда.

Ранее в понедельник в Росгидромете сообщили, что на протяжении всего понедельника в столице будет минус 4 градуса. Вечером в Москве ожидается небольшой снег. Ветер прогнозируется восточный, силой 3-4 м/с.

—