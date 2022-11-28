Прокуратура запросила пожизненное для Бекмансурова

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28.11.2022, 11:45, Новости дня
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Государственное обвинение запросило для открывшего стрельбу в вузе в Перми Тимура Бекмансурова лишение свободы пожизненно, сообщил представитель обвинения Максим Филиппов в Пермском краевом суде.

Прокуратура запросила суд признать Бекмансурова виновным в причинении смерти двум и более лицам смерти общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц, совершенное из хулиганских побуждений, посягательстве на жизнь сотрудника внутренних органов, умышленное повреждение чужого имущества, сказал Филиппов в суде, передает ТАСС.

Гособвинитель добавил, что подсудимый представляет исключительную опасность для общества, и ему следует назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Его поддержали представители потерпевшей стороны, явившиеся в суд. На заседание пришли родители одного из погибших, и несколько пострадавших учащихся вуза.

Между тем сам Бекмансуров в ходе заседания в полном объеме признал иски потерпевших на общую сумму более 15 млн рублей.

В сентябре Бекмансуров на суде признал свою вину в убийстве нескольких человек в Пермском университете. При этом он выразил несогласие с выводами экспертов о собственной вменяемости, и сообщил, что скрывал часть своих ощущений от врачей, поскольку боялся, что не сможет потом служить в ВС России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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