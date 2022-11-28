 

Менделеев рекомендовал 60 градусов – как советская алкогольная промышленность испортила водку ради экономии

28.11.2022, 11:33, Разное
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Институт органической химии РАН опубликовал частную переписку, которую в 1890х годах вёл со своими коллегами Дмитрий Иванович Менделеев.

Из писем знаменитого химика следует, что он считал оптимальной крепостью изобретённой им водки 60 градусов вместо современных 40. Так Менделеев писал своему другу, шведскому физику Карлу Феербаху:

– Я испробовал все возможные концентрации от 10 до 90 градусов. Скажу тебе, что самая отвратительная мерзость получается, когда процент алкоголя равен 40. Этот напиток отравляет разум, и у меня после него ещё долго не проходит тошнота, а похмелье после него и вовсе омерзительное. То ли дело 60! Божественный нектар, пьётся легко, приносит веселье и никаких последствий на следующее утро. Завтра же напишу в канцелярию Его Величества, чтобы непременно делали 60-градусную водку и ни градусом ниже!

Миф о том, что якобы Менделееву принадлежит идея производства 40-градусной водки, был распространён советской пропагандой уже после окончания Гражданской войны. В стране, истерзанной войнами, голодом и продразвёрсткой, не было достаточного количества мощностей, чтобы производить настоящий менделеевский 60-градусный напиток. Дефицит водки был чреват ростом социального недовольства, и власти, чтобы успокоить народные массы, предпочли изменить ГОСТы и заполнить рынок 40-градусным суррогатом.

Решение принял лично нарком внешней и внутренней торговли Анастас Микоян, который очень сильно сожалел об этом перед смертью.

– [На заседании продовольственной комиссии по водке] были я, Джугашвили, Ленин и Бухарин. Я сказал: товарищи, деваться нам некуда. Спирта на всех не хватит. Я знаю, что 40-градусная водка – самое мерзкое извращение, которое только может быть, но иначе на всех спирта не хватит. Это временная мера. Её отменят, как только советская страна встанет с колен. При коммунизме потомки будут пить настоящую 60-градусную менделеевку, а об этом мерзотном пойле будут вспоминать как о мрачном пережитке войны, наравне с продразвёрсткой и голодом в Поволжье. Мы воспользовались неграмотностью большей части населения и на треть снизили процент алкоголя. Надеюсь, потомки найдут в себе силу нас за это простить, – писал Микоян в своих мемуарах.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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