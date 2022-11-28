На видео попали беспорядки на крупнейшем в мире заводе iPhone

В Сети появились видео с беспорядками, которые устроили недовольные сотрудники крупнейшего в мире завода по производству iPhone. Ролик выложил на всеобщее обозрение известный инсайд-блогер Бен Гескин в одной из соцсетей.

На крупнейшем заводе по производству смартфонов корпорации Apple произошла нештатная ситуация. Сотрудники предприятия по какой-то причине не просто поссорились, а устроили настоящую стычку. Инцидент перерос в драку, которая попала на видеокамеры. Ролик с чрезвычайным происшествием обнародовал в одной из соцсетей блогер Бен Гескин, известный своими инсайдами в сфере технологий.

Необычное зрелище показывает обстановку на заводе в китайском городе Чжэнчжоу. Завод Foxconn производит комплектующие для «яблочного» смартфона» и собирает готовые устройства. В опубликованном Гескиным видео заметно, что в потасовку на территории ввязались и представители службы безопасности.

Вероятной причиной инцидента стали проблемы с оплатой труда сотрудников завода. Китайские сотрудники давно жалуются на несправедливость в начислении зарплаты за выполняемую ими работу. Кроме того, не так давно в КНР снова возобновили меры предосторожностей для защиты от распространения коронавируса. Рабочие завода не желают и далее пребывать в максимальной изоляции, что усилило антагонизм. На данный момент под полный локдаун попало все предприятие в Чжэнчжоу, кроме того, прекращены и поставки четырнадцатой модели iPhone. Это в свою очередь отразилось на оплате работ из-за отсутствия прибыли от продаж. Пока Foxconn выплатил десяткам тысяч ушедшим с предприятия сотрудникам всего по 1,4 тысячи долларов.