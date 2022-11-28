В Москве школьница умерла после травмы запястья на горке

В Москве ученица седьмого класса умерла после того, как получила травму запястья, катаясь на горке. При этом по некоторым данным, она имела инвалидность по зрению.

Несчастный случай с ученицей седьмого класса произошел в Москве. Во время катания с горки школьница упала и травмировала запястье. Несущественная травма, однако могла стать причиной летального исхода. Пока доподлинно неизвестно, обращалась ли после этого девочка в школьный медпункт и была ли ей оказана какая-либо помощь. Вероятно, из-за несчастного случая она могла испытать сильный стресс.

Уже придя домой девочка почувствовала резкое ухудшение состояния здоровья. Вечером ее самочувствие ухудшилось и в ночь на 28 ноября школьница скончалась. Прибывшие на дом медицинские работники установили, что смерть семиклассницы наступила вследствие острой сердечной недостаточности.

Были ли проблемы с сердечно-сосудистой системой у ученицы московской школы, пока не известно. Однако в СМИ появилась информация, что у девочки были болезни глаз, из-за чего она получала пенсию, как ребенок-инвалид по зрению.