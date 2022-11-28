“Целую тебя в губоньки”: самые сексуальные снимки 68-летней Любы Успенской

Песня “Люба-Любонька” в репертуаре Успенской появилась благодаря Вилли Токареву. “Мы познакомились в Нью-Йорке, – вспоминала позже Люба. – В то время я держала ресторан, а Токарев пел в кафе на первом этаже. Как-то на свой день рождения я пригласила всех сотрудников, друзей, в том числе и Вилли. Но он не пришел, зато прислал куклу, цветы и открытку со стихами. А на следующий день на эти стихи он спел песню: “Люба-Любонька”.

“Когда-то с маменькой по Киеву гуляла

Манюня-девочка небесной…”

“Когда прошло несколько дней, Вилли выступал у себя в кафе и я услышала, что он поет знакомые слова. Услышала эти стихи, – улыбается Успенская. – Говорю ему: “Вилли, а что это?” “А он говорит: “А я уже музыку написал! Я тебе дарю! Я тебе дарю эту песню!” А в 1985 гожа эта композиция вошла в дебютный альбом Любы Успенской и стала ее визитной карточкой.

А потом ее знаменитый губы начала менять форму, увеличиваться в объеме. Словом, с годами певица, благодаря этим выдающимся парным горизонтальные кожно-мышечным складкам, окружающим вход в полость рта, стала еще сексуальнее.

Стоит заметить, что многие эстрадные деятели добавляют потерявшим с годами от работы губам сексуальности при помощи инъекций. Для этой процедуры используются препараты на основе гиалуроновой кислоты. Посещение косметолога поворачивает время вспять: форма губ подчеркивается, морщинки исчезают, привлекательность возвращается.

Но есть и такие звезды, которые контурную объемную пластику делают филлерами, обеспечивая не только глубокое увлажнение кожи, заполнение дефектов изнутри, но и стимулируя образование собственного коллагена, улучшая микроциркуляцию.

По Любови Успенской сразу и не скажешь, какой именно из методов она предпочитает. Может вообще статься, что губы – ее природное богатство, которое она лишь подчеркивает умелым макияжем и подвижной мимикой.

В конце концов, какая разница! Главное, что вся страна любуется 68-летней королевой русского шансона, радуется ее песням и восхищается внешностью!