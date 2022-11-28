 

“Есть все, что необходимо”: Пригожин отреагировал на предложение о помощи ЧВК “Вагнер”

28.11.2022, 11:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

“Спасибо огромное за заботу, но у ЧВК «Вагнер» на сегодняшний день есть все, что необходимо. Обеспечение ЧВК «Вагнер» работает безукоризненно. Что касается квадрокоптеров, шлемов, раций, разгрузок, другой воинской амуниции и технических прибамбасов, я вам порекомендую помочь ополченцам и добровольцам или тем подразделениям, которые в этом нуждаются”, — цитирует предпринимателя пресс-служба компании “Конкорд”.

Ранее Пригожин назвал ЧВК “Вагнер” прообразом русской силы воли и силы духа.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.06.22 / В Лондоне прошёл протест против резкого роста стоимости жизни

22.11.22 / Ее заслуга: внука Пугачевой признали мертвым

28.07.22 / Медведев заявил, что будет работать над сохранением преимуществ Карелии для бизнесменов

26.01.21 / Изменчивый нрав: Деми Мур, Сандра Баллок, Ума Турман и другие известные женщины, которых предали мужья и возлюбленные

01.03.22 / Поставки российского газа через Украину осуществляются в штатном режиме – “Газпром”

05.07.22 / Geely начнет сборку нового кроссовера Atlas уже в ноябре

06.12.21 / Сколько ещё болеть? – Личное мнение

31.01.22 / В российских школах запретили физические упражнения со взмахом правой руки

29.08.22 / Зоозащитники и экологи подрались в результате спора об искусственной коже

02.10.22 / “И прости ему все прегрешения”: равзлекавшегося в гей-саунах Моисеева отпевали по всем православным канонам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика