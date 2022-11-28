“Есть все, что необходимо”: Пригожин отреагировал на предложение о помощи ЧВК “Вагнер”

“Спасибо огромное за заботу, но у ЧВК «Вагнер» на сегодняшний день есть все, что необходимо. Обеспечение ЧВК «Вагнер» работает безукоризненно. Что касается квадрокоптеров, шлемов, раций, разгрузок, другой воинской амуниции и технических прибамбасов, я вам порекомендую помочь ополченцам и добровольцам или тем подразделениям, которые в этом нуждаются”, — цитирует предпринимателя пресс-служба компании “Конкорд”.

Ранее Пригожин назвал ЧВК “Вагнер” прообразом русской силы воли и силы духа.