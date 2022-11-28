France 2 – «шпион, который любил меня» — британских агентов под прикрытием уличили в связях с объектами слежки

Лондонская полиция оказалась в центре скандала из-за многолетней практики внедрения тайных агентов в общественные и политические движения, пишет France 2. Как передаёт телеканал, несколько десятков женщин в стране недавно выяснили, что их бывшие возлюбленные или даже отцы их детей были полицейскими под прикрытием, приставленными к ним для слежки.

Перенесёмся в Лондон. Там полицию сотрясает скандал, в центре которого оказался отдел специального назначения. Ещё с 60-х годов 140 агентам было поручено внедриться в политические и активистские группы. На прямой связи с нами Амбруаз Булез. Добрый вечер, Амбруаз! Итак, следователи под прикрытием заводили длительные романы с объектами своей слежки.

АМБРУАЗ БУЛЕЗ, корреспондент France 2: Да, Лоран, десятки женщин выяснили, что активисты их политических партий или общественных движений, бывшие когда-то их возлюбленными, а иногда и отцами их детей, на самом деле являлись шпионами полицейского отряда специального назначения для борьбы с демонстрациями. Этот полицейский отдел был ликвидирован в 2011 году. Однако после разразился скандал, идёт масштабное расследование. Вместе с Леной Судр и Шарлин Мадини мы расскажем вам невероятную историю секретной службы, потерявшей всякий контроль.

Кто ваш партнёр на самом деле? Какую тёмную сторону прячет человек, которого, как вам кажется, вы знаете лучше всех? В Великобритании несколько десятков женщин выяснили, что их любимый человек, а порой и отец их ребёнка, на самом деле был полицейским, шпионившим за ними за деньги. Первую любовь забыть невозможно. Но для этой женщины, назвавшейся Джессикой, воспоминания оказались слишком горькими. В 90-х годах она состояла в обществе защиты животных в Лондоне. Там она связалась с молодым человеком по имени Энди.

ДЖЕССИКА: Однажды он меня поцеловал. Мне показалось, что он сделал это не искренне. Мне было неловко. Он сказал, что ему 25 лет. Мне было 19, и до этого у меня не было парня. Наши отношения длились год.

В реальности Энди было 32 года, а не 25. Он был женат и ждал появления ребёнка. Человек, выдававший себя за защитника животных, был полицейским из отряда специального назначения для борьбы с демонстрациями — секретного отдела, в задачи которого входило проникновение в активистские и политические движения для предотвращения их акций. Джессика узнала правду только 25 лет спустя и до сих пор не может свыкнуться с этой мыслью.

ДЖЕССИКА: Он был моим первым сексуальным партнёром, а я не давала согласия тому человеку, которым он был в действительности. Если бы я знала, что он полицейский, я бы никогда даже дверь ему не открыла, не говоря уже о том, чтобы приглашать его в свою постель. У меня такое чувство, будто меня изнасиловало британское правительство.

Энди Коулз, сейчас муниципальный служащий, отрицает обвинения. Однако полиция согласилась на обсуждение финансовой компенсации для Джессики. И этот случай не единственный. С 1968-го по 2010 год 140 полицейских были внедрены в ряды порядка тысячи общественных движений Великобритании — по большей части левого толка. Они не стеснялись заводить романы с объектами своей слежки. По меньшей мере трое из них даже завели детей, находясь под прикрытием.

Скандал национального масштаба стал достоянием общественности, благодаря этому журналисту.

РОБ ЭВАНС, журналист The Guardian: Некоторые из этих мужчин стали полицейскими под прикрытием, потому что представляли себя Джеймсами Бондами. Им нравилась секретность, множество побед на любовном фронте. Полагаю, что это повлияло на их поведение под прикрытием.

Эти полицейские шпионы нарушили течение жизни не только женщин, которых соблазняли.

КРИС БРАЙАН, участник проекта Undercover research Group: Вот паб, в который мы заходили выпить по кружке все вместе.

У бывшего активиста анархического движения с 2004-го по 2011 год в друзьях без его ведома числились двое полицейских.

КРИС БРАЙАН: Мы знакомили их с семьёй, они даже приходили на похороны моих родственников. Конечно, мы не ожидали узнать, что они так глубоко проникли в нашу частную жизнь.

Сегодня Крис Брайан посвящает жизнь народному расследованию деятельности полицейских шпионов и собирает доказательства для правоохранительных органов. Полиция не слишком стремится к сотрудничеству.

КРИС БРАЙАН: Уж очень много задержек, вам не кажется?

Тем не менее правоохранители опубликовали около трёх тысяч документов.

КРИС БРАЙАН: Тысячи людей подверглись слежке. Чтобы попасть на учёт, необязательно было быть активистом-радикалом. Достаточно было один-два раза сходить на митинг против апартеида или расизма, чтобы полицейские шпионы взяли вас на карандаш.

Британское правительство запустило масштабное расследование, которое всё ещё продолжается. На определение ответственности уйдёт по меньшей мере десять лет. И ещё больше времени потребуется женщинам, построившим свою личную жизнь на лжи, одобренной властями.

Дата выхода в эфир 25 ноября 2022 года.