Роза Сябитова уверена, что потребности детей должны стоять на первом месте

Шестидесятилетняя сваха Роза Сябитова — дважды мама и бабушка. В этом году дочь знаменитости родила внучку Мирославу. Поскольку Роза позиционирует себя как эксперт в плане межличностных отношений, она дала совет, как найти достойного партнера и избежать развода, а также порассуждала на тему материнства и детей.

Работа без права на ошибку

Телесваха искренне убеждена, что потребности детей должны стоять у матери на первом месте. По ее мнению, декрет — это работа без права на ошибку, поскольку халатное отношение женщины к здоровью своему и малыша может привести к очень печальным последствиям. Роза не считает правильным продолжать заниматься карьерой, игнорируя декрет. Сваха признается, что ее искреннее удивляет поведение тех мамочек, которые стремятся стать «суперженщинами»: и детей растить, и деньги зарабатывать, и все везде успевать. По ее мнению, сосредоточиться необходимо на первом, особенно когда ребенок еще совсем маленький.

Роза отмечает, что именно так и поступает ее дочь Ксения. Ксению звездная родительница считает хорошей заботливой мамой.

Совет по укреплению брака

Роза призналась, что ее клиентки нередко интересуются тем, почему притягивают к себе одних и тех же партнеров. По мнению свахи, подсознательно мы выбираем тех, кто похож на наших родителей. Не обязательно внешне: это может быть схожесть в плане характера или даже мимики и голоса. Именно подсознательная зацикленность на этих чертах и особенностях и является препятствием на пути к созданию крепкой семьи.

Телесваха порекомендовала женщинам не перебирать, а выбрать «знакомый» тип мужчины и научиться с ним взаимодействовать максимально эффективно.

Сама телеведущая на данный момент не состоит в браке. Отец ее детей скончался. Впоследствии, уже будучи знаменитой, сваха попыталась наладить личную жизнь, но потерпела фиаско. Сейчас Сябитова не скрывает, что ей вполне комфортно в одиночестве.