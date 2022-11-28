Овнам предстоит сделать выбор: Таро-прогноз на последнюю неделю ноября

Переход от осени к зиме – отличная пора, чтобы завершить все дела и как следует подготовиться к наступлению нового года. Однако чтобы избежать возможных трудностей на пути к цели, необходимо заранее узнать, что сулит будущее. Для этого достаточно ознакомиться с таро-прогнозом на последнюю неделю ноября, в котором перечислены толкования старших аркан для представителей разных знаков зодиака.

Овен

О том, что неделя окажется одной из самых непростых для Овна, говорит карта “Влюбленные”. В ближайшее время представителям знака придется совершить важный выбор – лишь после этого в жизни начнут происходить изменения.

Карта “Повешенный” предупреждает, что спешка не поможет в делах, а лишь увеличит вероятность зайти в тупик. Старайтесь грамотно переключаться между основными и второстепенными задачами, чтобы избежать переутомления.

События, которым не стоит сопротивляться, Овнам сулит карта “Башня”. Отныне наступает период освобождения, когда следует сбросить незримые оковы и начать двигаться в новом направлении.

Телец

Согласно карте “Влюбленные”, в ближайшее время Тельцам предстоит изменить свою жизнь к лучшему – для этого придется принять важное решение. Совет карты – полагайтесь только на собственную интуицию, избегая советов извне.

“Дурак” в раскладе – верный признак того, что человек не должен поддаваться на провокации. В погоне за счастьем не забывайте об ответственности, а также грамотно распоряжайтесь полученной информацией.

Тайны, которые в скором времени станут общедоступными, олицетворяет карта “Луна” среди старших аркан. Чтобы не ошибиться в важный момент, полагайтесь на внутренний голос и советы близких людей.

Близнецы

Аркан “Колесо Фортуны” советует Близнецам провести конец недели как можно активнее. Это позволит гораздо быстрее добиться успеха, сэкономив при этом уйму сил и времени.

Если верить карте “Звезда”, на этой неделе Близнецам улыбнется удача. Главное – сосредоточьтесь на достижении поставленной цели и ни в коем случае не сворачивайте с намеченного пути.

Знакомство с влиятельной персоной представителям знака сулит карта “Император”. Старайтесь проявлять предельную осторожность, общаясь с новым знакомым, ведь он будет в силах повлиять на вашу судьбу.

Рак

Карта “Смерть” не сулит Раку ничего зловещего, а лишь предупреждает о том, что наступает время долгожданных перемен. Извлеките из прошлого уроки и не бойтесь попрощаться со всем, что утратило свою актуальность.

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Отныне Рак может не сомневаться, что его желания в скором времени сбудутся – об этом говорит карта “Мир”. В скором времени вам улыбнется удача, благодаря чему проблемы разрешатся, а заветная мечта станет явью.

Согласно карте “Верховная жрица”, представителям знака не следует забывать об осторожности. Поспешные действия могут запросто завести в тупик неподготовленного человека.

Лев

Замедлить темп на этой неделе Львам рекомендует карта “Умеренность”. Отныне наступает период, когда следует грамотно взвешивать каждый шаг, а также придерживаться золотой середины в любых делах.

“Дьявол” в раскладе напоминает, что халатное отношение к своим обязанностям – верный путь к неудаче. Карта сулит неприятности тем, кто позабыл об ответственности и предпочитает действовать опрометчиво.

А вот “Императрица” в раскладе обещает позитивные перемены и успех тем Львам, кто все еще надеется на чудо. Главное – сохраняйте позитивный настрой и не позволяйте промахам вогнать вас в депрессию.

Дева

“Императрица” завершает неделю и призывает Дев не бояться за исход текущих дел. Все проекты завершатся удачей в том случае, если представитель знака отдает себе отчет в каждом действии.

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Если верить карте “Повешенный”, в настоящий момент Деве следует скорректировать свои планы. Надвигается угроза извне, которая запросто может перевернуть жизнь с ног на голову для тех, кто не умеет адаптироваться.

Собраться с мыслями и совершить последний рывок на пути к цели представителей знака призывает аркан “Колесница”. Отныне ничто не помешает вам достигнуть поставленной задачи, однако действовать нужно сейчас.

Весы

“Дурак” среди старших аркан завершает неделю и призывает Весов не бояться неизвестности. Впереди вас ждут позитивные изменения, поэтому важно сохранять оптимистичную ноту.

На время, когда следует сделать важный жизненный выбор, указывает аркан “Влюбленные”. Также карта призывает определиться с целями тем, кто до сих пор этого не сделал.

Не спешить с выводами и начать чаще прислушиваться к своим ощущениям Весов призывает карта “Верховная жрица”. Важно уметь вовремя проанализировать сложившуюся ситуацию, дабы уберечь себя от ошибок.

Скорпион

О том, что конец недели окажется не самым простым для Скорпиона, говорит карта “Дьявол”. Аркан сулит различные соблазны на пути к поставленной цели, которым не стоит потакать.

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На возможность быстро справиться с поставленными задачами Скорпионам указывает карта “Звезда”. Самое главное – не сворачивайте с выбранного жизненного направления.

“Дурак” – символ неожиданности, благодаря которой представители знака смогут поймать удачу за хвост. Совет карты – не бойтесь перемен, но при этом не геройствуйте.

Стрелец

Аркан “Солнце” – одна из самых положительных карт в раскладе, согласно которой наступает период, когда проблемы уходят. В выходные Стрельцам удастся восстановить силы и составить план на ближайшие несколько недель.

“Колесо Фортуны” в раскладе обещает неожиданные события, к которым следует морально подготовиться. В противном случае Стрельцы рискуют неправильно оценить ситуацию и наделать ошибок.

Положительные изменения, которые приведут представителей знака к очередной победе, обещает и карта “Звезда”. Согласно аркану, не стоит сворачивать с жизненного пути, идя на поводу у сиюминутных прихотей.

Козерог

Карта “Колесо Фортуны” предвещает резкие перемены и неожиданные события для Козерога. Старайтесь не предпринимать никаких действий до тех пор, пока ситуация не прояснится.

В начале недели Козерогу предстоит уделять особое внимание интуиции – предсказание карты “Верховная жрица”. Вдумчивый анализ позволит избежать досадных промахов и ошибок.

О надвигающейся опасности представителей знака предупреждает карта “Дьявол”. Отныне больше не стоит доверять льстивым речам окружающих, иначе вы рискуете стать жертвой обмана.

Водолей

Если верить карте “Отшельник”, для Водолея наступает период, когда следует восстановить свои силы на будущий месяц. Совет карты – выбирайте верные жизненные ориентиры, чтобы не сбиться с пути.

Долгожданное завершение трудностей сулит Водолеям и карта “Суд”. Также аркан обещает освобождение от проблем для тех людей, кто не привык потакать сиюминутным слабостям.

“Дурак” – символ случайного везения и удачных перспектив. Также карта напоминает об ответственности, которая окажется главным ориентиром на пути к заветной мечте.

Рыбы

“Луна” завершает неделю и предостерегает Рыб от захождения в тупик. Чтобы выбрать правильное жизненное направление, избегайте различных слухов и домыслов и верьте своей интуиции.

Помнить об ответственности и не пытаться обмануть самих себя представителей знака призывает карта “Дурак”. Старайтесь тщательно обдумывать каждый дальнейший шаг, чтобы не совершить ошибок.

Долгожданные перемены к лучшему Рыбам сулит карта “Императрица”. Отныне у вас больше нет преград на пути к цели, поэтому можете действовать неспешно, оставляя себе место для маневра.