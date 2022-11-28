Эмили Ратажковски и Пит Дэвидсон подтвердили слухи о романе

Похоже, 31-летняя супермодель Эмили Ратажковски и 29-летний комедиант Пит Дэвидсон перестали скрывать романтические чувства друг к другу. Прошлым вечером знаменитости вместе посетили баскетбольный матч в Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке. Пара расположилась в первом ряду, оживленно беседовала и не скрывала взаимной симпатии, благодаря чему сомнений не остается — Пит и Эмили официально встречаются.

Впервые о романе Дэвидсона и Ратажковски заговорили пару недель назад. Сначала их заметили на свидании в Бруклине, а чуть позже они вдвоем отметили 29-летие Дэвидсона. На прошлой неделе Пит и Эмили вместе с ближайшими друзьями вместе отпраздновали День благодарения.

Напомним, что в июле Ратажковски рассталась со второй половинкой — супругом-кинопродюсером Себастьяном Беар-Макклардом, и уже в начале сентября подала документы на развод в Верховный суд Манхэттена. У модели и ее бывшего мужа есть общий ребенок — годовалый сын Сильвестр.

Пит Дэвидсон же в августе этого года разошелся с суперзвездой Ким Кардашьян. Они встречались в течение 9-ти месяцев. Недавно инсайдер издания Hollywood Life сообщил журналистам, что Ким не имеет никаких претензий к Дэвидсону и не против его романа с Ратажковски.