 

Виктория Дайнеко, Настасья Самбурская и другие на костюмированном балу AfterHalloween в Москве

28.11.2022, 10:50, Разное
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Легендарный AfterHalloween прошел в гостинице “Пекин” 26 ноября. Создатели проекта, режиссер Жу Монтвилайте, продюсеры Владимир Месхи и Кирилл Балдаков создали ожившую антологию подполья, где встретились герои первой волны эмиграции начала ХХ века и современности, соединились самые разные культуры и эпохи. Антуражем всего действия стал Китай — не как место, а как фантазийное пространство, в котором возможно буквально все.

Среди гостей мероприятия традиционно было немало знаменитостей: Настасья Самбурская, Маша Цигаль, Виктория Дайнеко, Яна Чурикова, Алена Водонаева и другие. 

Яна ЧуриковаВиктория Дайнеко со спутникомМаша Цигаль Иван ЧуйковАлена ВодонаеваИнна Любимова


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