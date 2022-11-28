Виктория Дайнеко, Настасья Самбурская и другие на костюмированном балу AfterHalloween в Москве

Легендарный AfterHalloween прошел в гостинице “Пекин” 26 ноября. Создатели проекта, режиссер Жу Монтвилайте, продюсеры Владимир Месхи и Кирилл Балдаков создали ожившую антологию подполья, где встретились герои первой волны эмиграции начала ХХ века и современности, соединились самые разные культуры и эпохи. Антуражем всего действия стал Китай — не как место, а как фантазийное пространство, в котором возможно буквально все.

Среди гостей мероприятия традиционно было немало знаменитостей: Настасья Самбурская, Маша Цигаль, Виктория Дайнеко, Яна Чурикова, Алена Водонаева и другие.

Яна Чурикова Виктория Дайнеко со спутником Маша Цигаль Иван Чуйков Алена Водонаева Инна Любимова