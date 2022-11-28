AJoP: Льняное семя снижает вероятность образования артериальных бляшек на 40%

Ученые выяснили, что льняное семя помогает очистить закупоренные артерии. В ходе исследования было выяснено, что добавление его в пищу снижает риски развития атеросклероза на 40%.

Дело в том, семена льва содержат белки, клетчатку, жиры, витамины минералы. Эти вещества делают их эффективным средством для профилактики различных заболеваний. Семена богаты альфа-линоленовой кислотой, важной для поддержания здорового ритма сердца.

Порошок из семян льна полезно употреблять женщинам при симптомах менопаузы, а также людям, имеющим нарушения ЖКТ, диабете и повышенном давлении. Согласно ряду исследований, семена льна также улучшает работу почек у пациентов с волчанкой.