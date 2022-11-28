“Я так боялась!”: скрытная МакSим показала поклонникам любимого человека

Российская певица МакSим (Марина Абросимова – настоящее имя, прим. ред.) год назад едва не погибла от тяжелых последствий коронавируса. Артистка больше месяца провела в реанимации и прошла через искусственную кому, подключение к ИВЛ, ЭКМО, была вся истыкана трубками. Вся Россия молилась за то, чтобы МакSим выжила, ее поддерживали и коллеги российского шоу-бизнеса, среди которых Егор Крид, записавший ради артистки клип. И она смогла. Ее вытащили практически с того света.

С тех пор певица МакSим сильно изменилась. Она стала еще более скрытной, и о личной жизни не рассказывает общественности. Ясно одно – 38-летняя певица счастлива в новых отношениях. Недавно появились слухи о том, что МакSим якобы рассталась со своим возлюбленным, но она опровергла эти домыслы.

Напомним, МакSим воспитывает двух дочерей – семилетнюю Марию и 12-летнюю Александру. Своего возлюбленного артистка не показывает общественности, но зато на днях показала еще одного любимого своего человека.

На снимке МакSим предстала рядом со своей матерью, Светланой Викторовной, которая в этом году боролась за жизнь дочери изо всех сил и прошла через тяжелые принятия решений.

“Мы за соломинку хватались. Я так боялась, что мы ее не довезем до клиники!” – рассказывала мама певицы МакSим.

Певица поздравила любимую маму с Днём матери и пожелала всего наилучшего. Поклонники отметили, что певица и ее мать очень похожи.