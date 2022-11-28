 

В России дешевеет арендное жилье

28.11.2022, 9:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Еще совсем недавно под влиянием сначала пандемии коронавируса, а потом и мировой экономической нестабильности российский рынок недвижимости начал испытывать ряд трудностей. Однако постепенно ситуация приходит в норму. Сегодня в стране растет предложение на арендное жилье, что порождает конкуренцию среди собственников.

Арендодателям в погоне за потенциальными клиентами приходится снижать цены за квартиры. При этом и арендаторы становятся более разборчивыми – они предпочитают дольше выбирать и рассматривать как можно больше вариантов. Разумеется, при правильном подходе добиться скидок становится проще.

Сегодня однокомнатную квартиру в среднем можно снять за 21,7 тысяч рублей. Об этом сообщает газета “Комерсантъ” со ссылкой на исследование, проведенное компаний “ЦИАН.Аналитика”. Эксперты оценили варианты на 18 крупнейших российских рынках недвижимости.

Исследование было проведено в 16 городах с населением от одного миллиона человек, а также в Московкой и Ленинградской областях. Так, цена за аренду двухкомнатной квартиры в среднем составила 31,9 тысяч рублей. Аналитики зафиксировали падение стоимости аренды на один и три процентных пункта, соответственно.

При этом студии оказались дороже однокомнатных квартир – 22 тысячи рублей за месяц. А за жилье с тремя комнатами придется выложить уже 43 тысячи рублей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.11.22 / “Тогда мне казалось это позором”: экс-солистка “Блестящих” Надя Ручка рассказала, как развивались отношения с ее супругом

10.09.22 / Мнение: О плане по конфискациям сбережений россиян… Родине нужнее?

13.07.22 / Мнение: Про HIMARS

05.07.21 / Почему ни один знаменитый мужчина не предлагал Джине Лоллобриджиде выйти за него замуж: на заметку тем, кто хочет создать семью

13.09.22 / Скандал на похоронах Елизаветы II: незнакомец набросился на принца Эндрю

01.10.21 / Мужчинам с длинными волосами запретят владеть огнестрельным оружием

08.09.22 / Индустрия туризма во всём мире якобы страдает из-за отсутствия российских отдыхающих

25.11.22 / “Испражнения и откровенный шлак”: кривляющегося Киркорова отправили на помойку

03.09.21 / «Давай поженимся» и как изменился офисный образ после удаленки

09.10.21 / Темные круги под глазами можно убрать. Специалисты рекомендуют обратить внимание на сон

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика