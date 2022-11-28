В Минцифры призвали владельцев сайтов включать премодерацию гостевых книг

Минцифры выпустило набор рекомендаций для владельцев площадок в сети «Интернет». Помимо прочего чиновники рекомендуют не отключать в гостевых книгах режим премодерации, а также показывать предупреждения при переходах по ссылкам на внешние сайты, особенно если они расположены в зарубежном сегменте.

В документе содержится призыв «защитить безопасность россиян, бороздящих просторы Сети». Для этого веб-мастеры должны придерживаться ряда простых правил: тщательно фильтровать HTML-теги во входящих публикациях и комментариях, предварительно проверять отзывы в гостевых книгах на предмет вредоносных ссылок, не разрешать анонимным пользователям закачивать файлы на FTP-серверы.

Чиновники позаботились не только о безопасности, но и об удобстве пользователей. Для экономии трафика в чатах рекомендовано делать автообновление не чаще, чем раз в 10 секунд, а если сайт содержит сценарии VBScript или JavaScript, на нём должно быть соответствующее предупреждение для тех, кто пользуется Сетью с отключенными скриптами.

В общей сложности в документе насчитывается 16 разделов, в некоторых предусмотрены иллюстрации. Рекомендации распространяются в формате WinHelp (.hlp), скачать их можно с сайта Минцифры.

—