 

В Минцифры призвали владельцев сайтов включать премодерацию гостевых книг

28.11.2022, 9:33, Разное
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Минцифры выпустило набор рекомендаций для владельцев площадок в сети «Интернет». Помимо прочего чиновники рекомендуют не отключать в гостевых книгах режим премодерации, а также показывать предупреждения при переходах по ссылкам на внешние сайты, особенно если они расположены в зарубежном сегменте.

В документе содержится призыв «защитить безопасность россиян, бороздящих просторы Сети». Для этого веб-мастеры должны придерживаться ряда простых правил: тщательно фильтровать HTML-теги во входящих публикациях и комментариях, предварительно проверять отзывы в гостевых книгах на предмет вредоносных ссылок, не разрешать анонимным пользователям закачивать файлы на FTP-серверы.

Чиновники позаботились не только о безопасности, но и об удобстве пользователей. Для экономии трафика в чатах рекомендовано делать автообновление не чаще, чем раз в 10 секунд, а если сайт содержит сценарии VBScript или JavaScript, на нём должно быть соответствующее предупреждение для тех, кто пользуется Сетью с отключенными скриптами.

В общей сложности в документе насчитывается 16 разделов, в некоторых предусмотрены иллюстрации. Рекомендации распространяются в формате WinHelp (.hlp), скачать их можно с сайта Минцифры.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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