Короткие стрижки, которые сделают лицо визуально худее: актуальные идеи 2023
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Женщинам с круглым лицом можно носить не только длинные волосы, но и короткие стрижки. Нужно лишь подобрать такую модель прически, которая будет зрительно вытягивать черты и не привлекать внимания к проблемным участкам. В статье мы приведем актуальные короткие стрижки 2023 года, которые сделают лицо визуально худее.
Асимметричная пикси с длинной челкой
Асимметричная пикси с длинной челкой идеально подходит для круглых лиц. Контраст между длиной боковых прядей визуально вытягивает лицо. Чтобы облегчить укладку, попросите парикмахера обрезать побольше волос на затылке.
Лохматый боб со слоями и челкой
Лохматый боб со слоями и челкой подходят для женщин с полным лицом и двойным подбородком. Для создания текстуры можно использовать стрижку бритвой. Такая прическа сделает лицо тонким и придаст ему точеную форму.
Градуированный многослойный боб с челкой
Многослойный боб с челкой подходит для тонких и средних волос. Он делают шевелюру более пышной, а лицо – стройным.
Гладкий длинный боб для прямых волос
Гладкий длинный боб – простая и элегантная прическа, не требующая особого ухода. Она красиво смотрится на прямых и тонких волосах. Острые углы шевелюры визуально вытягивают лицо.
Кудрявая стрижка с прямым пробором
Кудрявая стрижка с прямым пробором идет женщинам с пухлыми щеками. Попросите парикмахера создать длину до плеч. Эта прическа делает черты лица более гармоничными.
Мягкий боб с челкой-шторкой
Мягкий боб длиной до подбородка с челкой-шторкой поможет вам визуально изменить форму лица. Эта прическа маскирует такие недостатки, как чрезмерная полнота лица или обвисание подбородка.
Лохматые слои сбалансируют черты, а челка-шторка сделает лицо более вытянутым.
Текстурированный боб с рваной челкой
Слегка небрежный текстурированный боб с рваной челкой выглядит очаровательно. Он удлиняет круглое лицо. Рваная челка придает стрижке больше движения и текстуры.
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Французский боб с мягкой челкой
Французский боб длиной до подбородка с мягкой челкой – классическая стрижка. Она создает красивое обрамление для круглого лица, делая его более узким. Мягкая челка придает пухлым щекам больше стройности.
Бикси для тонких волос
Стрижка бикси сочетает длину боба и форму пикси. Она придает тонким волосам текстуру и объем, а также визуально стройнит лицо. Чтобы ваша стрижка выглядела модной и современной, покрасьте несколько прядей в яркие оттенки.
Боб для густых волос медных оттенков
Эта прическа красиво смотрится на густых волосах в сочетании с окрашиванием в медный цвет. Длинные обрамляющие пряди делают лицо более стройным. Попросите парикмахера подстричь волосы до уровня подбородка.
Заключение
Выбирайте длину и стиль стрижки, которые подчеркивают ваши лучшие черты и сглаживают пухлость лица. Отдавайте предпочтение прическам, удлиняющим шею. Посоветуйтесь с парикмахером по поводу укладки, которая подойдет к вашему лицу.
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