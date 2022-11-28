Короткие стрижки, которые сделают лицо визуально худее: актуальные идеи 2023

Женщинам с круглым лицом можно носить не только длинные волосы, но и короткие стрижки. Нужно лишь подобрать такую модель прически, которая будет зрительно вытягивать черты и не привлекать внимания к проблемным участкам. В статье мы приведем актуальные короткие стрижки 2023 года, которые сделают лицо визуально худее.

Асимметричная пикси с длинной челкой

Асимметричная пикси с длинной челкой идеально подходит для круглых лиц. Контраст между длиной боковых прядей визуально вытягивает лицо. Чтобы облегчить укладку, попросите парикмахера обрезать побольше волос на затылке.

Лохматый боб со слоями и челкой

Лохматый боб со слоями и челкой подходят для женщин с полным лицом и двойным подбородком. Для создания текстуры можно использовать стрижку бритвой. Такая прическа сделает лицо тонким и придаст ему точеную форму.

Градуированный многослойный боб с челкой

Многослойный боб с челкой подходит для тонких и средних волос. Он делают шевелюру более пышной, а лицо – стройным.

Гладкий длинный боб для прямых волос

Гладкий длинный боб – простая и элегантная прическа, не требующая особого ухода. Она красиво смотрится на прямых и тонких волосах. Острые углы шевелюры визуально вытягивают лицо.

Кудрявая стрижка с прямым пробором

Кудрявая стрижка с прямым пробором идет женщинам с пухлыми щеками. Попросите парикмахера создать длину до плеч. Эта прическа делает черты лица более гармоничными.

Мягкий боб с челкой-шторкой

Мягкий боб длиной до подбородка с челкой-шторкой поможет вам визуально изменить форму лица. Эта прическа маскирует такие недостатки, как чрезмерная полнота лица или обвисание подбородка.

Лохматые слои сбалансируют черты, а челка-шторка сделает лицо более вытянутым.

Текстурированный боб с рваной челкой

Слегка небрежный текстурированный боб с рваной челкой выглядит очаровательно. Он удлиняет круглое лицо. Рваная челка придает стрижке больше движения и текстуры.

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Французский боб с мягкой челкой

Французский боб длиной до подбородка с мягкой челкой – классическая стрижка. Она создает красивое обрамление для круглого лица, делая его более узким. Мягкая челка придает пухлым щекам больше стройности.

Бикси для тонких волос

Стрижка бикси сочетает длину боба и форму пикси. Она придает тонким волосам текстуру и объем, а также визуально стройнит лицо. Чтобы ваша стрижка выглядела модной и современной, покрасьте несколько прядей в яркие оттенки.

Боб для густых волос медных оттенков

Эта прическа красиво смотрится на густых волосах в сочетании с окрашиванием в медный цвет. Длинные обрамляющие пряди делают лицо более стройным. Попросите парикмахера подстричь волосы до уровня подбородка.

Заключение

Выбирайте длину и стиль стрижки, которые подчеркивают ваши лучшие черты и сглаживают пухлость лица. Отдавайте предпочтение прическам, удлиняющим шею. Посоветуйтесь с парикмахером по поводу укладки, которая подойдет к вашему лицу.