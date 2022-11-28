 

Главный символ Древнего Египта — ровно сто лет назад археологи обнаружили гробницу Тутанхамона

28.11.2022, 8:25, Разное
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В ноябре 2022 года археологи под руководством британца Говарда Картера нашли гробницу фараона Тутанхамона — самое нетронутое захоронение древнеегиптского правителя, ставшее за минувший век одной из известнейших достопримечательностей в мире, передаёт France 24. Как отмечается в сюжете канала, гробница встретила исследователей настоящим изобилием артефактов, включая золотую маску фараона, ставшую наиболее узнаваемым символом цивилизации Древнего Египта.

Самое нетронутое захоронение египетского фараона в истории, которое остаётся одной из популярнейших в мире достопримечательностей, — гробница Тутанхамона.

Гробница, расположенная в самом сердце Долины царей, поражает посетителей вот уже целый век: она была обнаружена командой археологов под руководством британца Говарда Картера в ноябре 1922 года. Сначала они нашли ступени, а затем — дверь, ведущую в переднюю комнату, а позднее, ещё через год раскопок, они наткнулись на вторую дверь, за которой и скрывалась сама гробница.

КРИСТОФ БАРБОТЕН, куратор отдела египетских древностей Лувра: Можно представить, как они были поражены, когда осветили зал фонарём и в его мерцающем свете увидели комнату, доверху заполненную предметами один краше другого, которые валялись там в полном хаосе. 
 
Почти 5500 бесценных артефактов были свалены больше 30 веков назад в высокие кучи вокруг саркофага молодого фараона, дабы тот мог взять их с собой в загробную жизнь. Археологов особенно очаровала десятикилограммовая маска фараона из золота — и  мумии правителя это на пользу не пошло. 

ШЕРИФ АДЕЛЬ, гид-археолог: Поразившись красотой маски, Говард Картер сорвал её с мумии, не жалея сил, — и в процессе разрушил череп фараона. 
 
Через несколько месяцев после великого открытия спонсор Картера скончался в Каире. Следом умер посетивший гробницу предприниматель, а затем — рентгенолог, осматривавший мумию. Новости о череде смертей подкрепили суеверия о «проклятии фараонов»: говорили, что Тутанхамон мстит за вторжение в его гробницу. 

Сто лет спустя это лицо остаётся главным символом Древнего Египта. Однако археологи по-прежнему хранят надежду когда-нибудь найти Рамзеса VIII — единственного фараона XX-й династии Египта, место погребения которого так и не было установлено. 

КРИСТОФ БАРБОТЕН: Не нашли ни его гробницу, ни предметов, с которыми его погребли. Возможно, что он был похоронен в Долине царей, но не исключено, что где-то ещё. Но возможно, что однажды мы его всё-таки отыщем. 
 
Такова мечта любого археолога — обнаружить древности, которые будут столь же драгоценными, сколь и сокровища Тутанхамона. 

Дата выхода в эфир 27 ноября 2022 года.


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