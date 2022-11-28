 

Рост цен на зерно и энергию грозит лишить Францию местной свинины

28.11.2022, 7:05, Разное
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Рост цен на зерновой корм и энергоресурсы заставляет французских заводчиков свиней сокращать поголовье скота, пишет France 2. Как отмечается в репортаже, в отличие от соседних стран, во Франции не существует ограничений на тарифы за газ и электричество для предпринимателей. В результате отечественную свинину на французских прилавках всё чаще заменяет испанская или немецкая, сетует телеканал.

Издержки растут, а с ними и тревога о будущем хозяйства. Доминик Бланшар занимается разведение свиней уже 30 лет. И чтобы прокормить животных, ему приходится тратить всё больше. Цены на зерновой корм выросли на 25 процентов за год.

ДОМИНИК БЛАНШАР, заводчик свиней: С 1 января нужно закладывать на 100—115 евро за тонну больше.

Компенсировать эти издержки фермер не может, поскольку продажные цены были установлены заранее. Поэтому ему, по собственным словам. Пришлось пожертвовать частью животных — 200 свиней для разведения пришлось продать.

ДОМИНИК БЛАНШАР: Вон там в конце свиньи на свободном выпасе, всё было демонтировано, заграждения и здесь, и там. Всё это будет вынесено из здания и помещено в гараж или ещё куда-то, пока не знаем. Конечно, это грустно, потому что вся жизнь прошла здесь… Но в конечном счёте это разумное решение.

Сельхозпроизводители всё больше смиряются с неизбежным. Отрасль опасается спада производства. В этом году спад уже составил 3 процента. Ведь есть ещё одна проблема: энергопотребление.

АННА РИШАР, директор межпрофессиональной организации PORCINE: Франция, в отличие от Германии и Испании, не установила ограничений на стоимость энергии для предприятий. Внезапно мы оказались в положении, когда Франция станет менее конкурентоспособной, чем другие европейские страны.

В результате страна импортирует больше свинины, чем раньше из Испании и Германии — с начала года этот показатель вырос на 7 процентов. Французские дистрибьюторы всё чаще смотрят в сторону конкурентов.

БЕРНАР ВАЛЛА, президент Французской федерации производителей колбасных изделий и полуфабрикатов: Испания производит гораздо больше свинины, чем Франция, и цены там ниже. Поэтому дистрибьюторы испытывают соблазн покупать подешевле за границей. Потребители часто судят по цене.

Четверть продуктов из свинины во Франции сегодня импортируется — в основном речь идёт о ветчине.

Дата выхода в эфир 24 ноября 2022 года.

 


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