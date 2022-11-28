Мнение: О приходе задержавшегося «песца»… Последнее предупреждение понятливым?

Честно сказать, многие ждали этого «пушного зверька» ещё по весне. Но его задержал необъяснимый парадокс. В ходе нынешних острых событий по признанию «философа войны» Александра Дугина, совсем не так, как ожидалось, сработали те, на кого надежд было больше всего. Кому шли почести, выслуга, звания, ордена и льготные пенсии. Кто блистали на парадах и паркетах. А вот хулимые всеми «либералы» из ЦБ текущую ситуацию, по сути, спасли, удержав экономику на плаву, избежав финансового хаоса и бюджетного коллапса. Собственно, благодаря им десятки миллионов россиян продолжили привычную жизнь в условиях СВО, к удивлению западных #СМИ.

И вот когда уже и такие люди открыто предупреждают, это — серьёзно…

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании ГосДумы честно и откровенно заявила, что «экономическая ситуация может ухудшиться» и что «надо быть готовыми к любому развитию событий, трезво их оценивая». Возможно, её алармизм обычно главе ЦБ не свойственный, был связан с особенностями мероприятия: нужно было заручиться поддержкой депутатов по законопроектам, инициированным Центробанком. Но в то же время поводов для оптимизма нынешнее положение дел не даёт.

#Россия уже лишилась значительной части традиционного экспорта и может потерять ещё больше, если Запад всё-таки решится на введение «потолка» нефтяных цен для российских экспортёров. Попутно сократятся и нефтегазовые доходы казны, что уже опасно. Бюджет, по факту, стал дефицитным из профицитного, и если в текущем году «дыру» удаётся закрывать за счёт ресурсов сырьевых госкомпаний, то далее так уже не выйдет: корпоративные доходы падают широким фронтом. Западные #санкции продолжают подтачивать реальный сектор, а нестабильность на фоне роста масштабов СВО, которой потребовалась частичная мобилизация, тормозит потребительский спрос.

В такой ситуации падение доходов, не связанных с нефтегазовым экспортом и в первую очередь внутренних, формирует серьёзную угрозу для российского правительства. В IV квартале экономический спад в годовом выражении, как ожидается, составит около 7% (в ноябре–декабре 2021 года домообилизационная российская #экономика достигла пика). И далее, согласно прогнозам, в том числе и от ЦБ, в следующем году ВВП продолжит сокращаться, ещё сильнее «сжимая» ненефтегазовые доходы. Это значит, что и соответствующая налоговая база будет уменьшаться тоже, а — поступления в казну продолжат снижаться.

В то же время правительство вынуждено и дальше наращивать расходы. Его текущий расходный план уже на 5,3 трлн руб. больше, чем планировалось на этот год в ноябре 2021-го. Минфин с мая 2022 года засекретил оперативную информацию об исполнении всех назначений федерального бюджета после публикации апрельских данных, отразивших рост оборонных расходов почти в 2,5 раза. Однако мало кто сомневается, что с тех пор они только увеличивались и что заложенные в #бюджет ассигнования следующего года также будут превышены.

Возникающий бюджетный дефицит власти будут вынуждены закрывать масштабными заимствованиями, план по которым на следующие три года уже рекордный. Чтобы его выполнить в условиях сжатия реальных доходов бизнеса и населения, вероятно, придётся призывать на помощь ЦБ. Конечно, он будет стараться действовать максимально аккуратно, не выкупая госдолг напрямую, а подталкивая крупные банки к его покупке через различные стимулы. Но всё равно «необеспеченной» эмиссии не избежать, ведь за счёт немалой части привлечённых средств будут финансироваться закупки для спецоперации, то есть «пушки вместо масла». И это, согласно всем учебникам экономики, мощный фактор ускорения инфляции.

Тем временем на внешнеполитическом фронте от России отворачиваются те, на кого «патриоты» надеялись так сильно — Индия и #Китай, а Турция, где экономическая ситуация также не внушает оптимизма, выбивает из России всё новые льготы. И с «замороженными» золотовалютными резервами России, похоже, придётся проститься навсегда.

Тем не менее, первый вице-премьер Андрей Белоусов утверждает, что #экономика России является «островком стабильности», поскольку в текущем году продемонстрировала «устойчивость» к внешним шокам, а ситуация в ней более предсказуема, чем в ЕС. Память услужливо подсказывает, что в начале 2008 года «островком стабильности» называл Россию тогдашний глава Минфина Алексей Кудрин. А уже через 9 месяцев её накрыл большой экономический #кризис, по сути, так и не преодолённый до сих пор. Сейчас, по многим признакам, ситуация готова повториться, а правительственные эксперты намекают на «идеальный шторм».

Глядя на всё это, «северный пушной зверёк» подумал-подумал — и решил: пора! Тем более, что в каком-то смысле в России действительно «всё стабильно»: экономический #спад принял устойчивый, многогранный и перманентный характер. На фоне которого всё больше россиян переходят к модели «кризисного» потребления, сурово отсекая как ненужную роскошь расходы на шопинг, театры, кино и фитнес, сокращая продуктовую корзину, но наращивая траты на фастфуд и алкоголь — дешёвые заменители развлечений, помогающие скрасить досуг и заесть/запить стресс.

Ну а Вы как подготовились к приходу песца, о котором уже и в правительстве, и в ЦБ говорят практически открытым текстом?

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