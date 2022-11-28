 

Пальчики оближешь: простой рецепт тирамису от Ляйсан Утяшевой

28.11.2022, 4:25, Разное
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У многих тирамису является одним из любимых блюд. Некоторые готовят его к особенному событию, а кто-то предпочитает без какого-либо повода порадовать себя вкуснейшим лакомством. Записывайте простой рецепт тирамису, которым однажды поделилась знаменитая спортсменка Ляйсан Утяшева.

Для приготовления необходимо:

  • три яичных желтка;
  • 500 граммов маскарпоне;
  • печенье “Савоярди”;
  • кружка охлажденного кофе;
  • две столовых ложки сахара;
  • какао-порошок;
  • соль.

Супруга Павла Воли взбивает желтки с сыром маскарпоне, после чего добавила сахар и немного соли. Гимнастка пропитывает печенье кофе и выкладывает его в емкость (ее стенки должны быть высокими, чтобы все слои вместились). Сверху спортсменка выкладывает сырный крем. Слои можно чередовать.

Конечно, употреблять получившееся блюдо сразу нельзя. Десерт должен минимум восемь часов простоять в холодильнике. Достав лакомство из холодильника, на верхний слой необходимо посыпать какао. В этом может помочь сито.

Для тех, кто хочет посмотреть, что же получается у Ляйсан Утяшевой, публикуем видео данного рецепта, которое когда-то опубликовала сама гимнастка.


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