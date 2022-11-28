Пальчики оближешь: простой рецепт тирамису от Ляйсан Утяшевой

У многих тирамису является одним из любимых блюд. Некоторые готовят его к особенному событию, а кто-то предпочитает без какого-либо повода порадовать себя вкуснейшим лакомством. Записывайте простой рецепт тирамису, которым однажды поделилась знаменитая спортсменка Ляйсан Утяшева.

Для приготовления необходимо:

три яичных желтка;

500 граммов маскарпоне;

печенье “Савоярди”;

кружка охлажденного кофе;

две столовых ложки сахара;

какао-порошок;

соль.

Супруга Павла Воли взбивает желтки с сыром маскарпоне, после чего добавила сахар и немного соли. Гимнастка пропитывает печенье кофе и выкладывает его в емкость (ее стенки должны быть высокими, чтобы все слои вместились). Сверху спортсменка выкладывает сырный крем. Слои можно чередовать.

Конечно, употреблять получившееся блюдо сразу нельзя. Десерт должен минимум восемь часов простоять в холодильнике. Достав лакомство из холодильника, на верхний слой необходимо посыпать какао. В этом может помочь сито.

Для тех, кто хочет посмотреть, что же получается у Ляйсан Утяшевой, публикуем видео данного рецепта, которое когда-то опубликовала сама гимнастка.