 

Deutschlandfunk – Германия рискует стать одиночкой на мировой арене

28.11.2022, 4:15, Разное
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В последнее время Германия переживает кризис в отношениях с целым рядом стран, пишет Deutschlandfunk: разлад наблюдается не только с Францией, но ещё и с США и странами Восточной Европы. Как отмечает издание, ФРГ сильно рискует стать одиночкой на мировой арене.


AP

Германия рискует остаться одиночкой на мировой арене, пишет журналист Стефан Дитен в своей статье для Deutschlandfunk. В частности, в последнее время наблюдается очевидный разлад в отношениях ФРГ с Францией: одним из его символов стала отмена регулярного немецко-французского совета министров в октябре этого года.

Как отмечает Дитен, раздражение Парижа по поводу немецкой энергетической и оборонной политики, а также поспешного визита Олафа Шольца в Китай, переросло в неприкрытый гнев. При этом проблемы ФРГ в отношениях с иностранными державами не ограничиваются Францией: отношения с США охладились из-за упрямой позиции Шольца по «Северным потокам», а в сотрудничестве с Восточной Европой снова разразились противоречия в менталитете и интересах, которые немецкий канцлер пока не сумел преодолеть.

Сейчас как в Европе, так и во всём мире, можно наблюдать перестановку альянсов под влиянием кризисных явлений, пишет Дитен. Именно поэтому сохранение тесного немецко-французского сотрудничества особенно важно, отмечает автор: это не значит, что противоречия исчезнут, однако обрывание каналов коммуникаций будет иметь фатальные последствия.

Дитен отмечает, что в лучшем случае проведённые на этой неделе переговоры Франции и Германии на высшем уровне носили не только символический характер. По мнению автора, Берлин и Париж должны искать новые форматы взаимодействия вместо устаревших: при этом Германия может применять эти форматы в отношении не только Франции, но и США и стран Восточной Европы. 


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