Тест: угадайте фильм с Баталовым по кадру

В тесте читателям предлагается отгадать название советского фильма по одному кадру с актером Алексеем Баталовым. На снимке звезда предстала с вопросительным видом выглядывающей из кабинки. На молодом Баталова фуражка и летняя кофта с воротничком.

Среди вариантов ответов предлагается на выбор – “Возврата нет”, “Дело Румянцева”, “Большая семья”. На следующем кадре Алексей Баталов в черной объемной кепке, черном джемпере и бегом трение в кругу мужчин. Предлагаются варианты названий фильмов – “Москва слезам не верит”, “Поздняя встреча”, “Зонтик для новобрачных”.