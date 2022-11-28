 

Тест: угадайте фильм с Баталовым по кадру

28.11.2022, 3:00, Разное
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В тесте читателям предлагается отгадать название советского фильма по одному кадру с актером Алексеем Баталовым. На снимке звезда предстала с вопросительным видом выглядывающей из кабинки. На молодом Баталова фуражка и летняя кофта с воротничком.

Среди вариантов ответов предлагается на выбор – “Возврата нет”, “Дело Румянцева”, “Большая семья”. На следующем кадре Алексей Баталов в черной объемной кепке, черном джемпере и бегом трение в кругу мужчин. Предлагаются варианты названий фильмов – “Москва слезам не верит”, “Поздняя встреча”, “Зонтик для новобрачных”.


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