Мало рыбы и яйца без желтка: какие ошибки в рационе могут привести к сухости кожи

Сухость кожи обычно сопровождается зудом и шелушением. А в зимние месяцы, когда воздух становится более сухим, эта проблема появляется у многих. Чтобы справиться с ней, одни начинают использовать больше увлажняющего крема, другие подключают увлажнитель воздуха дома, третьи стараются избегать горячих ванн и душа. Наше питание серьезно влияет на то, как тело удерживает влагу. Если у вас сухая кожа, обратите внимание на следующие 5 ошибок в питании и питьевом режиме, которые могут усугублять состояние.

Пьете мало воды

Если тело недостаточно увлажнено изнутри, кожа будет сухой. Обезвоживание может быть связано с сухостью кожи, главным образом потому, что в организме недостаточно жидкости.

Важно пить много воды в течение дня, чтобы избежать этой проблемы. Тогда клетки будут функционировать на оптимальном уровне, а сама кожа будет хорошо увлажнена.

Едите мало рыбы

Специалисты рекомендуют каждую неделю съедать около 250 г рыбы. Рыба, особенно жирные ее сорта, содержит омега-3 жирные кислоты DHA и EPA, а также различные полезные жиры. В совокупности они поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы, глаз и ментальное.

Хотя еще нет необходимых клинических испытаний с участием людей, некоторые данные свидетельствуют о том, что омега-3 жирные кислоты могут влиять на кожный барьер. Они не позволяют ей пересыхать, как следствие, предупреждают зуд и шелушение.

Употребляете много алкоголя

Стакан вина или кружка пива, скорее всего, не окажут существенного влияния на целостность кожного покрова. Но употребление слишком большого количества спиртных напитков может привести к обезвоживанию организма, как следствие, к сухости кожи.

Если вы не можете отказаться от коктейля, попробуйте безалкогольный вариант. Так вы удовлетворите свои потребности и не навредите кожному покрову. Но и в случае с безалкогольными коктейлями перебарщивать не рекомендуется.

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Выбрасываете желток из яичницы

Яичный желток — это питательная “электростанция”, содержащая множество важных питательных веществ, включая витамин Д. Согласно отдельным исследованиям, низкий уровень витамина Д может быть связан с состоянием гидратации кожи. Это только еще раз подтверждает важность употребления в пищу продуктов с высоким содержанием витамина Д. Недавнее научное заключение ассоциации кардиологов США указывает на то, что здоровые люди могут употреблять по одному цельному яйцу в день в рамках диеты, полезной для сердца.

Не любите яичные желтки? Вы также можете получать витамин Д, употребляя в пищу лосось, грибы, подвергающиеся воздействию ультрафиолетового излучения, и обогащенный 100%-й апельсиновый сок.

Забываете о коллагене

Коллаген является важным ингредиентом в добавках, закусках и даже напитках для поддержания здоровья кожи. И хотя некоторые утверждают, что подобного рода добавки могут быть сомнительны по качеству, связь между потреблением коллагена и сухостью кожи на самом деле существует.

Исследования с использованием трипептида коллагена показали заметное улучшение эластичности и увлажнения кожи. Ученые утверждают, что присутствие данной добавки в рационе может помочь тем, у кого сухая кожа. С другой стороны, это средство работает не для всех эффективно, а количество научных исследований по данному вопросу по-прежнему недостаточно.

Важно понимать, если у человека хорошо сбалансирована диета, ему не нужны дополнительные добавки в виде коллагена. Говядина, курица с кожей и любой мясной бульон являются отличными натуральными источниками коллагена и идеально подходят для зимнего обеда. Позволяя себе порцию такого бульона хотя бы раз в неделю, вы очень скоро забудете о такой проблеме, как сухая кожа.