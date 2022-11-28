 

Мнение: О лучшей рекламе российского ОПК

28.11.2022, 1:51, Разное
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Дмитрий «Сармат» Рогозин сейчас, как известно, решает вопросы в зоне спецоперации. А до того он шесть с половиной лет в качестве зампреда правительства курировал российскую «оборонку». Говорят, сделал много хорошего. И даже уйдя с госдолжности в «Роскосмос» связей с коллегами не утратил. В общем, кому как ни ему лучше многих знать продукцию отечественного производителя? Кому как ни ему рекламировать её в местах проведения СВО.

Он и рекламирует. См. заглавное фото.

Оно, к слову, с аватарки личного Тг-канала.

Итак, что видим на фотографии:
— австрийская куртка бренда Carinthia;
— бронежилет производства турецкой компании BikaTex;
— шлем также турецкий (некоторые полагают — ЛШЗ, но ряд деталей не совпадают);
— вверху магазины от немецкого пистолета-пулемёта МР-5
— спереди магазины от FN SCAR (это штурмовая винтовка, разработанная для спецназа США бельгийской компанией Fabrique Nationale) в 308 калибре.
Вероятно, оружие соответствует.

Хм… Дмитрий Олегович, а где же хвалёный «Ратник»?

Ну а вообще — тоже ведь «#реклама» продукции российского ОПК?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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