 

В экстренных службах сообщили о гибели двух человек при падении частного вертолета в Тверской области

28.11.2022, 1:06, Новости дня
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В результате крушения частного вертолета «Робинсон» в районе населенного пункта Вязовец Тверской области погибли два человека, сообщили в экстренных службах.

В экстренных службах сообщили, что на борту вертолета находились пилот и пассажир, оба они погибли. На земле жертв и разрушений нет. Среди причин крушения рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования, передает ТАСС.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону, к месту происшествия отправлены 22 человека и шесть единиц техники. От МЧС РФ задействованы девять человек и три единицы техники.

Напомним, 15 ноября при аварийной посадке Ми-8 в Иркутской области пострадали два человека.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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