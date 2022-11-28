В экстренных службах сообщили о гибели двух человек при падении частного вертолета в Тверской области
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В результате крушения частного вертолета «Робинсон» в районе населенного пункта Вязовец Тверской области погибли два человека, сообщили в экстренных службах.
В экстренных службах сообщили, что на борту вертолета находились пилот и пассажир, оба они погибли. На земле жертв и разрушений нет. Среди причин крушения рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования, передает ТАСС.
Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону, к месту происшествия отправлены 22 человека и шесть единиц техники. От МЧС РФ задействованы девять человек и три единицы техники.
Напомним, 15 ноября при аварийной посадке Ми-8 в Иркутской области пострадали два человека.
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