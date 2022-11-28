 

Посол России в КНР Моргулов выразил уверенность в несокрушимости дружбы РФ с Китаем

28.11.2022, 1:05, Новости дня
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Российско-китайская дружба несокрушима и справится с любыми вызовами, сообщил посол РФ в КНР Игорь Моргулов.

Глава российской дипмиссии в Китае на встрече с главой МИД КНР Ван И заявил, что российско-китайские отношения несокрушимы, дружба двух стран способна справиться с любыми вызовами. Российский дипломат также отметил, что РФ будет содействовать углублению сотрудничества с Китаем во всех сферах, будет прикладывать усилия, чтобы вместе с Китаем противодействовать однополярной гегемонии, сообща отстаивать миропорядок, основанный на международном праве и Уставе ООН, передает ТАСС.

Ранее глава МИД Китая Ван И на встрече с послом РФ в КНР Игорем Моргуловым заявил, что Россия и Китай не признают политику грубой силы и однополярную гегемонию, вместе продвигают многополярный мир и отстаивают миропорядок на основе международного права.

В начале сентября глава МИД КНР Ван И на встрече с послом РФ в Пекине Андреем Денисовым заявил, что Россия и Китай в контексте глубокой перестройки и эволюции международных отношений еще больше осознали важность взаимной поддержки.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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