Нужно всегда использовать кондиционер и заплетать косы для защиты: популярные мифы о вьющихся волосах, в которые пора перестать верить

Укрощение строптивых вьющихся волос переросло в целую науку. Существуют тысячи туториалов по уходу, по укладке, по выпрямлению кудряшек, но большая часть всех советов – это лишь мифы. Давайте вместе разберемся, как же правильно ухаживать за вьющимися волосами.

Кто сказал, что расчесываться нельзя?

Бьюти-эксперты говорят, что кудряшки превратятся в пышную шевелюру, напоминающую солому, если их расчесывать, но это далеко от правды.

А ведь эта процедура важна и полезна для волнистых волос. Расчесывание распределяет натуральные масла по всей длине, делая кудри более здоровыми и придавая красивый блеск.

Единственное, что нельзя этого делать сразу после мытья головы. Потому что влажные волосы больше подвержены ломкости.

Сульфаты и силиконы – зло?

И это тоже заблуждение. Сульфаты и силиконы присутствуют в шампунях не просто так: первые удаляют грязь, налет и жир, а вторые удерживают влагу.

Если эти добавки так полезны, то почему большинство девушек избегает их? Причина в том, что есть степени очистки сульфатов и силиконов. И чем выше их качество, тем дороже будет продукт.

Силиконосодержащие шампуни и кондиционеры могут стать настоящим спасением для обладательниц жестких кудрявых волос.

Существуют ли прически, которые сохраняют структуру вьющихся локонов?

Афрокосички, например, не смогут защитить кудряшки от ломкости. Такие прически – это в первую очередь удобство, экономия времени для тех, кто ленится ухаживать за вьющимися волосами.

Но представьте силу натяжения, которую используют при плетении. Чем туже косы, тем выше ломкость волос. Самое худшее в таких прическах – выпадение и облысение после длительного ношения.

Наращивание – тоже влечет за собой печальные последствия. Волосяные фолликулы способны выдержать вес ваших волос, но никак не капсулы с дополнительными прядями.

Зачем стричь кудряшки

Большинство парикмахеров отказываются стричь вьющийся волос, аргументируя тем, что они и так будут ломаться из-за своей структуры. Но это снова миф.

Если говорить буквально, то без стрижки ваши волосы начинают изнашиваться и рваться, как щетинки на маленькой кисти. Стержень расщепляется и отслаивается все выше и выше.

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Секущиеся кончики – это именно то, что происходит, если не стричь волосы. И когда повреждения достигнут корня, вы заметите, как ваши локоны сильно поредеют.

А как же фен?

Есть ошибочное мнение, что горячий воздух пересушивает структуру волоса, делая стержень более ломким. Но при более детальном изучении миф был развенчан.

Как оказалось, сушка фенов не повреждает кору волоса, а значит ущерб минимален. А если кудри будут сами высыхать естественным образом, то в первую очередь разрушается клеточная мембрана.

Получается, что фен намного безопаснее, чем обычный воздух. Единственное условие – сушить на расстоянии 15 см сверху вниз.

Далеко от правды: не верьте всему, что говорят

Мыть голову каждый день не обязательно, если у вас кудрявые волосы, потому что это может нарушить естественную выработку кожного сала.

Вьющийся волос на ощупь не должен быть жестким как проволока – это тоже миф. Если кудряшки стали терять влагу, то важно поменять или дополнить средства по уходу.

Но если для одних кондиционер – спасение, то на ваших волосах он может смотреться, как маслянистая пленка. Подбирать уходовые средства для увлажнения кудряшек нужно исходят из структуры стержня, густоты и типа волос.