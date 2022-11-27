 

Людей с избыточным весом предупредили о развитии трех страшных болезней

27.11.2022, 22:50, Разное
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Ожирение – это серьезная патология, которая может стать одной из причин развития серьезных заболеваний, так что жить с избыточным весом крайне опасно. Есть по крайней мере три главных болезни, которые могут развиться у людей с чересчур пышными формами.

Врач-эндокринолог поликлиники №4 Люберецкой областной больницы Ирина Деняк рассказала, что люди с ожирением находятся в группе высокого риска развития такого заболевания, как
инсулинозависимый сахарный диабет. Также высока вероятность возникновения болезни суставов и сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалист отметила, что помимо этих недугов у людей с избыточным весом появляются различные комплексы. Деняк советует пациентам с ожирением правильно питаться и физические нагрузки. Если этого не делать, похудеть не получится. Мол, никакой волшебной таблетки нет.

Измеряя индекс массы тела специалисты определяют, страдает ли пациент ожирением. ИМТ 25-30 – предожирение, 30-35 – ожирение I степени, 35-40 – II степени, выше 40 – ожирение III степени (это крайняя степень ожирения). Так что очень следить вести здоровый образ жизни и не допускатьразрастания жировой ткани.


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