Людей с избыточным весом предупредили о развитии трех страшных болезней

Ожирение – это серьезная патология, которая может стать одной из причин развития серьезных заболеваний, так что жить с избыточным весом крайне опасно. Есть по крайней мере три главных болезни, которые могут развиться у людей с чересчур пышными формами.

Врач-эндокринолог поликлиники №4 Люберецкой областной больницы Ирина Деняк рассказала, что люди с ожирением находятся в группе высокого риска развития такого заболевания, как

инсулинозависимый сахарный диабет. Также высока вероятность возникновения болезни суставов и сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалист отметила, что помимо этих недугов у людей с избыточным весом появляются различные комплексы. Деняк советует пациентам с ожирением правильно питаться и физические нагрузки. Если этого не делать, похудеть не получится. Мол, никакой волшебной таблетки нет.

Измеряя индекс массы тела специалисты определяют, страдает ли пациент ожирением. ИМТ 25-30 – предожирение, 30-35 – ожирение I степени, 35-40 – II степени, выше 40 – ожирение III степени (это крайняя степень ожирения). Так что очень следить вести здоровый образ жизни и не допускатьразрастания жировой ткани.