Простые секреты безупречной кожи: учимся подбирать домашние маски для лица под каждую проблему

Для каждой проблемы кожи лица можно выбрать подходящую маску. Не нужно для этих целей приобретать качественные и дорогостоящие косметические средства от популярных брендов, поскольку можно пользоваться простыми домашними рецептами, которые позволяют получить эффективную маску. Это не только помогает экономить деньги, но и защищает кожу лица от негативного воздействия вредных ингредиентов, которыми иногда пользуются производители. Своими действиями девушки помогают окружающей среде и избегают применения токсинов. Найти ингредиенты для создания практически любой маски можно на кухне или в кладовой.

Маска для сухой и шелушащейся кожи из кокосового масла и банана

Многие девушки зимой страдают от ощущения стянутости и зуда на лице, а также у них появляется шелушение кожи из-за недостатка влаги. Поэтому в холодную погоду нужно пользоваться специальной маской, которая предотвращает сухость кожи. Банан обладает антиоксидантным действием, а ладан полезен для регенерации клеток. Для приготовления маски выполняются следующие этапы:

подготовьте 2 ст. л. масла кокоса, половину измельченного спелого банана, 3 капельки масла ладана; все ингредиенты нужно взбить вилкой или блендером; полученная масса наносится на предварительно вымытое лицо; маску нужно смыть через 20 минут и вытереть лицо насухо.

После данного процесса рекомендуется нанести на кожу жирный крем.

Маска для сухой кожи из авокадо

Для девушек, страдающих от сухой кожи, идеально подходит домашняя маска из авокадо и овсянки. Она содержит источник полезного жира. Для ее приготовления выполняются этапы:

готовятся ингредиенты: 1 ст. л. овсяных хлопьев грубого помола, 2 капельки вашего любимого эфирного масла, половина спелого авокадо, 1 ч. л. сока лимона, 1 ст. л. меда, 1 ч. л. масла кокоса; положите половину спелого авокадо в небольшую миску и раздавите его вилкой до получения однородной консистенции; поместите овсяные хлопья в кухонный комбайн и измельчите их; переложите смесь из хлопьев в маленькую миску и смешайте с пюре из авокадо; добавьте лимонный сок, мед, кокосовое масло и эфирное масло и перемешивайте до однородности; сразу нанесите полученную смесь на чистое лицо, оставив ее на коже около 20 мин.

После этой процедуры нужно смыть остатки маски и нанести на лицо масло.

Маска для жирной кожи из зеленого чая и лимонного сока

Избыток кожного сала на лице вызывает дискомфорт, а также возникают сложности с сохранением макияжа, сделанного даже из самых стойких и дорогостоящих косметических средств. Поэтому целесообразно воспользоваться простым рецептом домашней маски для устранения чрезмерной жирности кожи:

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Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой заварите и остудите зеленый чай; смешайте 3 столовые ложки охлажденного раствора зеленого чая с 3-4 столовыми ложками рисовой муки; добавьте 1 ч. л. сока лимона, чтобы получилось гладкое и хорошо раскатывающееся тесто, но оно не должно быть слишком жидким; если смесь получилась густой, она разбавляется чаем; вымойте лицо и аккуратно вытрите его чистым полотенцем; нанесите маску на 20 минут, а затем хорошо смойте водой.

Заканчивать процедуру нужно нанесением качественного увлажняющего крема.

Маска для жирной кожи из клубники, лимона и глины

Для приготовления этого косметического средства понадобится 8 клубничек, несколько капель сока лимона и 1 ст. л. глины. Все ингредиенты нужно хорошо смешать до образования однородной массы. Нанесите средство на 15-20 минут, по истечении которых смойте остатки с помощью холодной воды.

Маска от прыщей из аспирина и лимона

Если вы страдаете от пигментных пятен или прыщей, то можно снять симптомы зуда и покраснения с помощью успокаивающих процедур для лица. Возьмите от 6 до 12 таблеток аспирина и измельчите их в порошок. Смешайте со свежим лимонным соком. Дайте постоять в течение 5-10 минут. Наносится маска непосредственно на прыщ или красное пятно. Она держится на коже около 5 минут, после чего удаляется ватным диском, смоченным в растворе пищевой соды и воды.

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Маска от прыщей с алоэ вера и чаем

Понадобится 1-2 капли масла чайного дерева и 1 ч. л. геля алоэ вера. В миске тщательно смешиваются два ингредиента. Смесь наносится на чистое лицо на 10 мин, а далее смывается с использованием теплой воды. В конце надо промокнуть лицо полотенцем и нанести тоник с увлажняющим кремом.

Домашняя маска для лица, уменьшающая поры, из огурца, алоэ вера и овсянки

Возьмите 2 ст. л. алоэ вера, 2 ст. л. нарезанных кубиками огурцов и 1 ст. л. овсяных хлопьев. Смешайте алоэ вера с огурцом, после чего добавьте овсяную муку и перемешайте для получения густой пасты. Массируйте очищенное лицо круговыми движениями в течение 5 минут вместе с маской. Оставьте ее на 10 минут, после чего смойте теплой водой.

Маска от широких пор из помидоров, лимона и овсянки

Возьмите 1 спелый помидор, 1 ч. л. сока лимона и 1 ч. л. овсяных хлопьев. Разрежьте и разомните спелый помидор в миске. Поместите помидор, лимонный сок и овсяные хлопья в блендер и измельчите их до получения пюре. Нанесите маску на чистое лицо и оставьте на 15 минут.

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Домашняя маска для удаления черных точек

Черные точки – это первая стадия угревой сыпи. Они являются результатом закупорки пор. Для их удаления используется домашняя маска. Для приготовления пасты используйте полстакана пищевой соды, 1 ст. л. яблочного уксуса и 1 ч. л. сока лимона. Нанесите полученную смесь на лицо и оставьте на коже 10 минут.

Домашняя антивозрастная маска из чая и лимонного сока

Такое средство позволяет остановить появление признаков старения, а также удалить пигментные пятна, небольшие солнечные ожоги или мимические морщинки. Для этого возьмите 2 ст. л. заваренного зеленого чая и ½ ч. л. свежевыжатого лимонного сока, а также щепотку порошка куркумы. Тщательно перемешайте ингредиенты. Используя ватный диск, нанесите маску на очищенное лицо. Надо подождать 5 минут, пока маска высохнет, после чего повторить процедуру. После этого нужно оставить средство на лице на 10 минут.

Антивозрастная маска из какао и меда

Смешайте 1 ч. л. меда, 2 ч. л. молока и 1 ч. л. какао порошка. Полученную смесь тщательно перемещайте. Добавьте ровно столько какао-порошка, чтобы получилась густая консистенция. Ннанесите на лицо, равномерно распределяя по коже, и оставьте на 15-20 минут.

Таким образом, даже дома можно сделать качественные домашние маски для лица, которые борются с разными кожными проблемами. Для этого используются простые и доступные ингредиенты.