Стянутая и сухая зимой, не подготовленная к солнцу весной: почему важно менять уход за кожей от сезона к сезону

А вам знакомы проблемы с кожей? При этом неважно, сколько кремов и скрабов стоит на полке и как часто посещаете косметолога. Глядя в зеркало, вы всегда видите одну и ту же картину: ранние морщины, прыщики, пятна и неровности кожи.

В попытках избавиться от проблемы вы начинаете маскировать акне и снова бежите в магазин за новым кремом. А ведь все изменится, если поменять тактику. Помогите вашей коже приспособиться к погодным изменениям. Если вы начнете заботиться о себе, учитывая время года, температуру воздуха, влажность, то уже через несколько месяцев пройдут прыщики, а морщинки разгладятся.

Меняем уход за кожей каждый сезон

Нет, речь не идет о покупке разрекламированных суперсредств. Все дело в том, что каждый ваш поход на улицу не щадит вашу кожу. Клетки погибают под воздействием суровых УФ-лучей и летом, и зимой, а слишком сухой воздух становится первой причиной появления морщин.

Грамотное очищение

Старое доброе мыло непригодно для умывания! Наша кожа каждый день контактирует с пылью, выхлопами, косметикой. Поэтому средство для очищения должно проникать глубоко в поры и буквально выталкивать грязь наружу.

Отлично справляются гидрофильные масла и тоники, а также кислородные пенки для умывания и маски.

Не стоит забывать об увлажняющих средствах. Обычное мыло содержит щелочь, которая сушит кожу. Увлажняющие кремы помогают предотвратить потерю воды через внешние слои эпидермиса. Средства могут содержать натуральные масла и керамиды.

Грамотное очищение наравне с увлажнением должно касаться не только лица. И вот несколько советов по уходу за всем телом:

Прием ванны и душа непродолжительное время, чтобы не пересушить кожу. Регулярно используйте средства по уходу только на “особенных” участках тела, то есть стопы, интимная зона, декольте и грудь, подмышки, шея. Для остальных частей достаточно просто теплой воды. Если кожа сухая, то используйте кремы и масла после каждого мытья. Лосьоны увлажняют хуже, чем кремы и мази.

Опасный сухой воздух

Если на улице стало свежо, значит, пора запастись увлажняющими средствами. Особенно осенью и зимой. В это время года кожа сильнее реагирует на аллергены и другие раздражители.

Морозный воздух и холодные ветра сулят знойную жару в квартирах. Отопительные системы, работающие на максимум, тоже пагубно влияют на кожу, пересушивая ее. А теперь добавьте к этому резкий перепад температуры, когда вы выходите с тепла на мороз, а после улицы умываете лицо обычным мылом. Раздражение, ожоги, шелушение – вот с чем вы столкнетесь уже через несколько часов.

Выход из ситуации – использовать увлажнитель или завешивать батареи влажным полотенцем.

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Зима – время, когда хочется согреться

Что может быть лучше горячего душа после долгой прогулки на свежем воздухе? Да, такая процедура точно поднимет настроение, но и испортит вашу кожу. Чем горячее вода, тем больше влаги теряет эпидермис. Именно поэтому после ванны вы чувствуете стянутость.

Дерматологи советуют принимать горячий душ не более 10 минут и не чаще чем через день. Попробуйте использовать увлажняющий крем, который не содержит масел.

Очищающие средства: одни во вред, другие на пользу

Не используйте пенки на основе салициловой кислоты (а если предпочитаете, то обязательно в паре с увлажняющим кремом).

Ночная маска может спасти вашу кожу. Уровень гидратации кожи снижается во второй половине дня и сохраняется в течение ночи.

При смене сезона, а также при первых признаках оттепели используйте легкие увлажняющие средства (без масляной основы). Особенно в конце зимы и в начале весны.

Отшелушивающие средства только для теплого сезона! Если использовать скрабы зимой, то сухость кожи заметно повысится.

Если вы часто потеете, то лучше промокните лицо бумажной салфеткой или тканевым платочком. И пейте побольше жидкости.

Витамин С замедляет выработку меланина и полезен для тех, кто страдает от гиперпигментации. А также способствует выработке коллагена.

А можно ли краситься

Особенно в зимнее время кожа нуждается в питании, а тональные средства, пудра и кушоны будут закупоривать поры и способствуют к возникновению воспалительных процессов. Лучшее решение и зимой и летом – краситься, но в меру. Отдавайте предпочтение кремам и средствам с защитой от УФ-лучей.