Мнение: YouTube и насилие
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Приговор по «делу Магомедовых» за два дня огласить так и не успели. Хотя в пятницу федеральные судьи Олеся Менделеева, Юлия Мордвина и Елена Куликова, меняя друг другу через каждые 40-45 минут, читали приговор до десяти вечера. И все-таки обьявили перерыв до полудня понедельника.
Между тем, в ночь с субботы на воскресенье YouTube ввел возрастное ограничение на видео «Крапленый джокер».
А потом и вовсе удалил видеозапись.
Это письмо пришло на почту. YouTube продублировал свое сообщение и на канал:
В 16 часов воскресенья посмотреть видео можно было только на Rutube:
Удивительно, что YouTube всполошился и заметил «сцены насилия» только в воскресенье, через шесть дней после того, как видео было выложено. И когда его заметили даже телеграмм-каналы. Только из сообщения телеграмм-канала ВЧК-ОГПУ про видео узнали более 200 тыс читателей.
Справедливости ради надо сказать, что YouTube оперативно среагировал на мое возмущение и восстановил видеозапись. Но с возрастными ограничениями.
Что это было? YouTube разглядел в видеозаписи сцены насилия над здравым смыслом?
Вобщем, сейчас видео можно посмотреть и на YouTube, и в Rutube. Мне остается только напомнить: подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки!
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Источник: Ирек Муртазин
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