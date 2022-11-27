Мнение: YouTube и насилие

Приговор по «делу Магомедовых» за два дня огласить так и не успели. Хотя в пятницу федеральные судьи Олеся Менделеева, Юлия Мордвина и Елена Куликова, меняя друг другу через каждые 40-45 минут, читали приговор до десяти вечера. И все-таки обьявили перерыв до полудня понедельника.

Между тем, в ночь с субботы на воскресенье YouTube ввел возрастное ограничение на видео «Крапленый джокер».

А потом и вовсе удалил видеозапись.

Это письмо пришло на почту. YouTube продублировал свое сообщение и на канал:

В 16 часов воскресенья посмотреть видео можно было только на Rutube:

Удивительно, что YouTube всполошился и заметил «сцены насилия» только в воскресенье, через шесть дней после того, как видео было выложено. И когда его заметили даже телеграмм-каналы. Только из сообщения телеграмм-канала ВЧК-ОГПУ про видео узнали более 200 тыс читателей.

Справедливости ради надо сказать, что YouTube оперативно среагировал на мое возмущение и восстановил видеозапись. Но с возрастными ограничениями.

Что это было? YouTube разглядел в видеозаписи сцены насилия над здравым смыслом?

Вобщем, сейчас видео можно посмотреть и на YouTube, и в Rutube. Мне остается только напомнить: подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки!

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