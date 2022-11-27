Мнение: Пузырь недвижимости, падение продаж жилья и вложения в недвижимость для пенсионеров

1. В Клубе Зелёной Свиньи мы с Кримсональтером обсудили панику европейских элит, которые поняли, что Россия выиграет, а также поговорили про пузырь на рынке российской недвижимости. Фрагмент с пузырём я прикрепил к посту. Полное видео заседания и другие выпуски можно найти на Спонсоре (ссылка).

2. Некоторые жалуются, что новопостроенное жильё стало довольно сложно продать. Не исключено дальнейшее падение продаж (ссылка):

В России будет расти доля непроданного жилья. Падение продаж недвижимости в стране предсказал глава компании «Основа» Александр Ручьев, передает «РИА Новости».

По словам Ручьева, на данный момент доля непроданного жилья во многих проектах достигает 40 процентов. «Далеко не во всех субъектах девелоперам хватает средств для закрытия эскроу-счетов после ввода объектов в эксплуатацию. Потому что с февраля начали падать продажи, и мы видим, что динамика только нарастает», — пояснил эксперт.

Ручьев считает, что государство может оказать поддержку отрасли путем выкупа части жилья у девелоперов — так застройщики смогли бы сформировать производственные планы, учитывая созданный властями спрос.

3. В феврале пенсионерам советовали вкладываться в арендную недвижимость (ссылка):



Опрошенные РИА Новости эксперты назвали россиянам наиболее стабильные источники дохода на пенсии.

Как рассказал экономист Андрей Бархота, для качественной жизни человеку необходимо около трех величин прожиточного минимума, то есть 32,7 тысячи рублей в месяц.

Как считает основатель IT-компании Realiste Алексей Гальцев, лучшим вариантом для дополнительного дохода к пенсии являются консервативные инструменты, в числе которых недвижимость. Он отметил, что среднюю однокомнатную квартиру в Москве можно сдать за 40 тысяч рублей в месяц, если там сделан чистый ремонт и локация не слишком отдалена от метро.

Сдавая эту же квартиру посуточно, можно получать три тысячи рублей в сутки, что теоретически при постоянном потоке жильцов позволяет достичь дополнительного дохода до 90 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, пенсионеры могут сдавать комнату в своей квартире, в таком случае доход в месяц составит около 20 тысяч рублей, уточняет руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов.

В ближнем Подмосковье арендные ставки составляют 40-50 тысяч рублей в месяц. Также пенсионер может сам переехать на дачу и сдавать свою квартиру в аренду.

Также есть вариант с коммерческой недвижимостью, считает Гальцев. Например, купив за пять миллионов рублей небольшой склад, можно сдавать его в аренду в среднем за 65 тысяч рублей в месяц.

Недвижимость под сдачу в аренду остаётся традиционным способом обеспечить себе прибавку к пенсии, инвестировать накопленные сбережения. К сожалению, риски при покупке второй-третьей квартиры под сдачу остаются существенными. Абсолютно надёжным источником дохода дополнительная квартира в России не является.