 

Кошмар какой-то – Личное мнение

27.11.2022, 21:40, Разное
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Заслуженная артистка Высоцкая не только сидит дома и развлекает заслуженного мужа, а он — её, но и активно вживается в роли.

На радость нам, конечно, вживается. Что бы мы делали без её великих ролей:


Фото: Соцсети

Чтобы показать и доказать свою самоотверженность Юлька показала себя без фильтриков.

Ой, завопили фанаты. Ой-ой, что ж ты такая… На себя не похожа! Караул, кошмар, все дела.

К чему эта натуральность, грозно и негодующе вопрошают Юльку. Что за тенденция пошла выкладывать себя с неудачных ракурсов! У каждой есть неудачные фотографии — нам-то зачем их показывать?

Возомнила о себе что-то или чо?!

При этом мало у кого вообще возникла мысль, что бабе — почти полвека. Яичком намазалась, волосики все убрала. Сидит как есть, только щёки втянула и натянула дряблый второй подбородок.

Уже старается! Уже хорошо! Только за это стоит похвалить баб Юлю! А если бы с утра спросонья себя бы сфоткала?

Нормальная баба лет 50. Ничего сверхужасного на фотографии нету. Готовится выйти на сцену, чтобы поразить всех талантом.

Чего ругаться-то?

Нет, ну давайте все уфотошопимся себя до состояния Самойловой-Решетовой, когда одну от другой отличить можно будет только наличием квадратного рэппера рядом.

Вот только зачем? Нравится вам Юлька? Ну, так — чисто внешне.

Источник: Лена Миро


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