Мнение: Китай. Протесты (2)

География протестов в Китае быстро растет. К Шанхаю и Гуанчжоу добавился столичный Пекин и Урумчи – административный центр проблемного Синцзян-Уйгурского автономного района. Урумчи во многом китаизирован, поэтому национальный фактор сейчас вряд ли играет определяющую роль. По ряду сообщений протесты вспыхнули и в центре ковидной истории Ухане.

Сейчас нельзя говорить о том, станут ли протесты серьезным фактором внутренней политики, но это более чем серьезный вызов верховной власти, которая продолжает политику террора против миллиардного населения страны, закрывая им (точнее, пытаясь закрыть им) кризис, вызванный неработающей уже моделью развития.

Проблема, стоящая перед китайским руководством, налицо: вернуть все к «норме» означает вернуться к крайне жесткому экономическому кризису, который накрыл страну еще до «пандемии». В ее ходе ситуация только усугубилась. Классический кризис капитализма – долговой кризис – только расширился в связи с вынужденной накачкой экономики необеспеченной ликвидностью.

Это проблема не только Си Цзиньпина и его группы: даже в случае, если его сместят в ходе этих волнений представители других группировок (а такой вариант исключать нельзя: аппаратное поражение на 20 съезде еще не закреплено съездом ВСНП, где должны произойти кадровые изменения уже на государственных поста, нет еще массового смещения с должностей сторонников других группировок на уровне провинций, поэтому они вполне могут попытаться перехватить инициативу), в общем, даже если тот или иной вариант «цветной революции» в Китае и произойдет, новое руководство будет решать ту же самую проблему тотального кризиса, накрывшего экономику страны.

Выходом может стать война – стандартный ход в подобных обстоятельствах. И переключить людей, и сбросить социальную температуру и «под шумок» разделаться с политическими противниками. Но у войны есть и оборотная сторона – вероятность поражения. А тогда все ее плюсы станут минусами для организатора агрессии. В России это очень хорошо видно.

Пока протесты – это просто протесты. Нет смысла строить какие-то прогнозы и делать выводы. Тенденция налицо, но это еще лишь тенденция. Организованности у протестующих нет, а значит – к ним еще не присоединились элитные структуры. Но как знать.

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