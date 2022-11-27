Никакие чудо-средства тут не работают, но некоторые виды спорта точно помогут в борьбе с целлюлитом

Целлюлитом называют локальное увеличение жировых клеток, которое сопровождается нарушенной микроциркуляцией в тканях. При такой патологии кожа выглядит как апельсиновая корка, на ней появляются неровности. Однако кроме косметического недостатка целлюлит имеет и ряд неприятных симптомов, среди которых – покраснения кожи, отечность, болевые ощущения, общие признаки интоксикации. Чтобы избавиться от таких проявлений, необходим комплексный подход, включающий и занятия спортом.

Спорт в борьбе с целлюлитом

Врачи и опытные тренеры утверждают, что для избавления от «апельсиновой корки» недостаточно только спортивных занятий. К ним нужно подключить правильное питание, массаж, водные процедуры. Однако тренировки положительно влияют на состояние организма:

Одно из проявлений целлюлита — нарушение кровообращения в мягких тканях. При регулярной спортивной нагрузке происходит стимуляция кровообращения. Благодаря этому ткани активно снабжаются кислородом и питательными веществами. Тренировки ускоряют выработку эластина и коллагена, в результате чего кожа становится более упругой. Благодаря этому тело выглядит более подтянутым и эстетически привлекательным. При сжигании калорий достигается эффект похудения, увеличенные жировые клетки уменьшаются в размере. Это приводит к тому, что неровности на коже становятся менее заметными.

Спортивная ходьба — самый простой способ тренировки

Главное преимущество спортивной ходьбы заключается в том, что этот вид нагрузки подходит абсолютно всем:

пожилым людям; мужчинам и женщинам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата (ходьба дает минимальную нагрузку на суставы и позвоночник); пациентам, страдающим ожирением.

Чтобы добиться хороших результатов, важно соблюдать несколько правил:

Регулярность тренировок. Оптимальный вариант — 2-3 раза в неделю. Пропускать занятия категорически не рекомендуется. Длительность ходьбы не менее 45 минут. Если нет возможности ходить без перерыва, нужно максимально увеличить любую активность. Добираясь до работы, можно ставить автомобиль дальше, чем обычно, на нужный этаж стоит подниматься без лифта.

Бег

Если цель — избавиться от целлюлита, то в программу тренировок нужно обязательно включать бег. Во время такой спортивной нагрузки происходит активное сжигание жира. Кроме того, во время бега большая нагрузка приходится на мышцы ног, ягодиц и живота — именно в этих областях чаще всего появляется «апельсиновая корка». Чтобы добиться результатов как можно быстрее, тренеры советуют чередовать скорость бега и нагрузку, а также соблюдать правильную технику тренировок.

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Йога

Некоторым йога может показаться малоэффективным способом борьбы с целлюлитом, однако это ошибочное мнение. При правильном выполнении асан в тканях усиливается кровообращение. Это способствует насыщению клеток кислородом, ускорению метаболизма, оттоку лимфы и выведению лишней жидкости из организма.

Кроме того, занятия йогой — отличный повод отбросить лишние мысли и сконцентрироваться на главном. По мнению многих экспертов, занятия йогой следует чередовать с кардионагрузкой и силовыми тренировками.

Водные виды спорта

За стройной подтянутой фигурой можно отправляться не только в фитнес-центр, но и в бассейн. Хорошие результаты дают следующие виды тренировок:

аквааэробика помимо нагрузки на мышцы подарит и хорошее настроение; плавание — для максимальной проработки ножных мышц стоит выбирать такие техники, как брасс и кроль (для увеличения нагрузки используют ласты); аквасайклинг — в отличие от обычной езды на велотренажере, аквасайклинг обеспечивает и водный массаж, усиливающий эффект от тренировки.

Прыжки на скакалке

Прыжки на скакалке являются одним из лучших способов борьбы с целлюлитом. На это есть несколько причин:

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“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой Чтобы тренироваться, необязательно идти в спортзал. Прыгать на скакалке можно в любом месте. Не нужно покупать дорогой спортивный инвентарь. Затраты будут минимальными. Во время прыжков достигается жиросжигающий эффект и прорабатываются мышцы ног и ягодиц. При одинаковой длительности тренировки при скиппинге расходуется больше калорий, чем при езде на велосипеде и плавании.

Силовые тренировки

Большинство тренеров сходятся во мнении, что для устранения признаков целлюлита необходимо регулярно выполнять силовые упражнения, те, которые направлены на развитие скелетно-мышечной системы. Особое внимание при этом стоит уделять тем тренировкам, при которых нагрузка идет на мышцы пресса, ягодиц и бедер.

В первую очередь здесь стоит упомянуть о приседаниях. Новичкам лучше тренироваться без дополнительного веса.

При этом важно соблюдать правильную технику выполнения. Спортсмены с более высоким уровнем подготовки делают приседы с гантелями и штангой.