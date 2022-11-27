Женский гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря: что важное надо сделать в последние дни осени и первые – зимы

Все живое на Земле подвержено влиянию космических сил. Как утверждают астрологи, это влияние распространяется не только на жизнь в ее биологическом аспекте, но также и на судьбы людей. А поскольку представительницы женского пола являются особо чувствительными существами, их энергетика наиболее подвержена воздействию планет. Поэтому тем, кто хочет быть счастливыми и удачливыми, следует ориентироваться на звезды, сверяясь с гороскопом. Вот что звездочеты пророчат женщинам на следующую неделю.

Женщина-Овен

На следующей неделе женщин-Овнов охватит романтическое настроение. Они будут предаваться сладостным мечтам о будущем рядом с надежным партнером. Однако при этом не исключены некоторые проблемы и страхи. Но, победив их, представительницы этого знака обретут гармонию в душе. Чтобы достичь ее, нужно заниматься творчеством, слушать музыку, общаться с детьми и с подругами. С финансами у Овнов также будет все хорошо.

Женщина-Телец

Среди первоочередных дел для этого знака – вплотную заняться собственным здоровьем, позаботившись о создании благоприятных условий для существования и сопротивления недугам. Астрологи предупреждают, что Тельцам из-за их доверчивости нужно быть особенно осторожными, чтобы их не обманули. Им не следует делиться своими планами с кем бы то ни было. В остальном их ждет стабильность.

Женщина-Близнецы

На предстоящей неделе не должно быть места апатии и лени. Пришла пора активных действий, которые принесут хорошие результаты. Звезды сулят Близнецам перемены, которые внесут в их жизнь новую струю. Астрологи советую уделить время своим личным делам, своим близким и особенно воспитанию детей. Их не следует ругать, лучше мирно беседовать с ними об исправлении допущенных ими ошибках.

Женщина-Рак

Для Раков будущая неделя сулит сплошное благополучие во всех аспектах их жизни. Они будут полны энергии, поэтому стоящие перед ними задачи будут решаться как бы сами собой. Также легко Раки будут справляться и с неожиданными хлопотами. И даже если у них возникнут какие-то сомнения в своих способностях и возможностях, их нужно побыстрее отбросить. У представительниц данного знака будут все шансы обрести мотивацию и уверенность в своих силах.

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Женщина-Лев

Женщин-Львов ждет большая удача, они находятся на верном пути к успеху в производственной сфере и к личному счастью. Предстоящая неделя является знаковой в их судьбе. Как они проживут ее, такой будет и вся будущая зима. А поскольку звезды предрекают им в эти дни только хорошее, то им нужно проявить максимум решимости и смело идти вперед, невзирая ни на какие преграды.

Женщина-Дева

На этой неделе у Дев может наблюдаться нехватка энергии, поэтому им не нужно перенапрягаться ни на работе, ни в общении с близкими людьми. Лучше поберечь свои силы и побольше отдыхать. Не нужно требовать от себя слишком многого, впрочем, как и от окружающих. Небольшой тайм-аут, который вы возьмете, безусловно, пойдет вам на пользу. На этой неделе произойдет перезагрузка, которая выведет вашу жизнь на новый уровень.

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Женщина-Весы

Звезды помогут Весам, абстрагировавшись от обиды, прийти к мудрости и гармонии. Их поиски своего места в жизни, а также новых увлечений будут иметь успех. В личной жизни их ждут захватывающие события, которые, скорее всего, будут иметь успешное продолжение. Однако терять голову все же не стоит, поскольку в столь быстро развивающихся событиях могут быть и подводные камни.

Женщина-Скорпион

Для Скорпионов, как и для Весов, предстоящая неделя будет ознаменована решением глобальных исканий, связанных с поисками своего предназначения. Им в голову будут приходить вовсе не характерные для них мысли. Но бояться их не следует, поскольку сейчас самое благоприятное время для того, чтобы заняться осмыслением своего внутреннего мира. Не стоит забывать и о манипуляторах, избегая общения с ними и защищаясь от них талисманами.

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Женщина-Стрелец

Стрельцам звезды сулят обострение интуиции, которая поможет им найти ответы на разные вопросы. В то же время неделя будет довольно активной, придется уделять много внимания детям, супругу, родителям, тогда как на себя времени будет очень мало. Поэтому астрологи рекомендуют сосредоточиться лишь на самых важных делах.

Женщина-Козерог

У женщин-Козерогов будет прекрасная неделя для новой деятельности, а также для начала нового романа. Однако на серьезные отношения рассчитывать все же не стоит, поскольку для них еще не пришло время. Что касается Козерогов, которые состоят в брачных отношениях, то у них на личном фронте все будет хорошо, их ждет масса счастливых моментов.

Женщина-Водолей

У таких дам не исключены проблемы на работе. Возможно, что кто-то захочет обмануть их, ввести в заблуждение или скрыть какие-то важные сведения. Поэтому поступающую информацию им необходимо тщательно фильтровать. Но, даже если они уличат недоброжелателя в его негативных намерениях, не стоит мстить ему или устраивать скандал, лучше проявить снисхождение и уладить дело миром.

Женщина-Рыбы

Предстоящая неделя для Рыб будет весьма продуктивной в духовном плане. Им удастся преодолеть негатив внутри себя, выражающийся в ревности, мстительности, тревогах и страхах. Им полезно переключиться на медитации, творческую деятельность, чтение умных книг и прослушивание умиротворяющей музыки.