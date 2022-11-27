Изнывающая Цымбалюк-Романовская крепко вжала интимное место в разгоряченных мужиков: Удивительные

Пианистка для всех известна как бывшая жена Армена Джигарханяна. Она влилась в медиапространство именно в связи со своим замужеством. Девушка, покорившая своей красотой этого знаменитейшего актера даже заставила его принять решение о разводе. Пара, светясь от счастья, отправилась в ЗАГС в 2016, однако долго их история не продлилась. Уже спустя год Виталина и Армен со скандалом развелись: актер обвинил жену в финансовых махинациях.

Утешение она нашла в объятьях Прохора Шаляпина, однако сама же спустя пару лет призналась: это был лишь пиар. Эта история помогла и неплохо заработать, и отвлечь хейтеров от истории с Арменом Джигарханяном.

С тех пор Виталина одинока. Глаза ее наполнены грустью, о чем свидетельствует почти каждая фотография в социальных сетях. Некоторые перемены, впрочем, заметны, на самых последних снимках, выложенных экс-супругой Джигарханяна. На них она посетила магазин посуды, в котором была представлена новейшая коллаборация Императорского фарфорового завода с одним из московских дизайнеров.

Изнывающая от скуки и недостатка внимания Виталина была, судя по всему, невероятно рада выбраться из дома. На одной из фотографий она оказалась практически зажата между двумя мужиками, разгоряченными близостью с такой красоткой. Перед камерой женщина встала полубоком, что создало иллюзию того, что в одного из мужчин Цымбалюк-Романовская крепко вжала свое интимное место.

“Прекрасная предновогодняя атмосфера. Удивительные Сергей Филин и Мария Прорвич”, – подписала одну из фотографий светящаяся от радости Виталина Цымбалюк-Романовская.

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