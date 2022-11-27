 

“Летит в открытые объятия секса и наркотиков”: забывшую мужа Собчак поймали с поличным

27.11.2022, 20:00, Разное
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Ксения Собчак с детства привыкла быть у всех на виду. Поэтому ей не оставалось ничего кроме как продолжить оставаться популярной и обсуждаемой персоной всю жизнь. А можно ли этого добиться, рассказывая хорошие новости? Конечно нет. Именно поэтому Собчак стала самой скандальной и вызывающей напряжение журналисткой России. Об этом в беседе с “Дни.ру” рассказала блогер Елена Щеголева.

“Личность Собчак одиозная, но личность. Когда ты с пеленок на виду, у тебя хорошее образование и огромное желание доказать, что ты чего-то из себя представляешь… А вокруг страна, которая, как и ты, летит в открытые объятия секса, наркотиков и рок-н-ролла… А что мы собственно хотим, тут либо возглавишь весь этот шабаш, либо сиди и всю жизнь держись за мамину юбку. Но во всей этой вакханалии главное вовремя остановиться, суметь разделить сцену и жизнь”, – отметила Щеголева.

По ее словам, Собчак сделала свой бренд, при этом не важно, какой он – со знаком минус или плюс. Как и ее заклятая подруга Анастасия Волочкова, Ксения как магнит притягивает “хроники московского быта”.

“Она зарабатывает на этом шуме, уставляя имя Собчак, все понимают, что это будут читать, смотреть, так как без треша не обойдется. Но что на самом деле за этим бронированным брендом, надеюсь об этом знает хотя бы она сама и ее близкие”, – заключила блогер Елена Щеголева.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что забывшая Ксения Собчак многозначительно закинула ноги на своего давнего друга. На фоне новостей о возможном разводе с Константином Богомоловм это выглядело неоднозначно.


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