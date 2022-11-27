Обозреватель The Hill – американскому конгрессу следует завершить украинский конфликт, прекратив членство США в НАТО

Американскому конгрессу следует положить конец конфликту на Украине посредством законодательного акта о выходе Соединённых Штатов из НАТО, считает экс-помощник заместителя генпрокурора США при президенте Рейгане Брюс Фейн. С помощью этого шага конгресс не только получил бы Нобелевскую премию мира, но и превратил бы альянс «из могучего агрессивного дуба в крошечный жёлудь, не тревожащий Россию».



AP

Американскому конгрессу следует закончить конфликт на Украине с помощью выхода США из НАТО, пишет в своей статье для The Hill Брюс Фейн, экс-помощник заместителя генпрокурора при президенте Рейгане.

«Конгресс может положить конец вооружённому конфликту на Украине и получить Нобелевскую премию мира, приняв законодательный акт о выходе Соединённых Штатов из НАТО, превратив альянс из могучего агрессивного дуба в крошечный жёлудь, не тревожащий Россию», — говорится в статье.

Ещё в 1798 году конгресс законодательно аннулировал заключённый с Францией договор об обороне. Поэтому прекращение конгрессом участия Соединённых Штатов в НАТО не будет «конституционным новшеством».



По словам автора, НАТО устарело ещё в 1991 году, когда распался смысл его существования — «советская империя». Оставаясь в альянсе и возглавив его расширение до границ России, Соединённые Штаты спровоцировали ввод российских войск на Украину, которая была готова вступить в военный блок, чтобы усилить окружение уже ослабленной России, что представляло для Москвы более серьёзную экзистенциальную угрозу, чем в своё время Карибский кризис для Соединённых Штатов.

Посредством выхода из НАТО американский конгресс устранит экзистенциальную угрозу, вызвавшую ввод российских войск на Украину, и погасит стремление исполнительной власти США к смене режима в РФ или к её ослаблению, подчёркивается в статье.

Соединённые Штаты — это локомотив НАТО, а все остальные члены идут к нему прицепом. Выход США из альянса, по мнению автора, «позволил бы Путину сохранить лицо», заявив, что его военная цель достигнута.

Ядерные и обычные силы, которые Соединённые Штаты могут использовать для уничтожения РФ или защиты членов НАТО, ошеломляющи, считает Фейн.

Ежегодные расходы США на национальную безопасность приближаются к $1,7 трлн.

«Мы самая безопасная страна в мировой истории», — уверен автор.

По его словам, РФ не представляет военной угрозы европейским членам НАТО и даже не близка к этому. Поэтому в результате выхода США из военного блока они не окажутся в беде.

Выход из НАТО посредством принятого конгрессом законодательного акта и последующее прекращение конфликта на Украине сэкономит Соединённым Штатам сотни миллиардов долларов, убеждён автор.

Как напоминает Фейн, Соединённые Штаты, судя по всему, менее чем за год потратят на поддержку Украины более $100 млрд. И пока Соединённые Штаты остаются в НАТО, в обозримом будущем не будет никаких признаков окончания украинского конфликта.

«Конгресс отполировал бы свой собственный имидж, и по всему миру их (членов конгресса. — ИноТВ) хвалили бы как миротворцев, если бы он инициировал завершение конфликта на Украине посредством принятия закона о прекращении членства Соединённых Штатов в НАТО», — подытоживает свою статью для The Hill Брюс Фейн.