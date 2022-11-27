Матовые ногти снова в центре внимания: особенности и свежие идеи

Модной тенденцией периода осень-зима 2022-2023 года являются непрозрачные гелевые ногти. Есть несколько просто удивительных и эффектных идей создания красивого и стильного маникюра. Вот модный маникюр, заслуживающий внимания.

Стильные и эффектные тенденции матовых ногтей

Самым настоящим трендом осени и зимы 2023 года являются матовые ногти, которые некоторое время находятся в центре внимания и готовы покорить нас.

Для достижения безупречного и долговечного результата для выполнения маникюра нужно использовать гель. Это отличное решение как для длинных, так и для коротких ногтей.

Самым лучшим вариантом будет нейтральные тона, которые легко сочетаются между собой. Также можно выбрать и более насыщенные и яркие цвета, которые помогут подчеркнуть образ и сделать его более стильным и притягательным.

В частности, самым настоящим трендом являются коричневые матовые ногти теплых обволакивающих тонов, в частности, таких как горячий шоколад.

Красные матовые ногти

Среди самых популярных тонов являются красные матовые ногти, особенно в насыщенных оттенках, в частности, таких как бордовый. Это отличное решение для осенне-зимнего сезона.

Кроме того, можно использовать и более интересные и оригинальные оттенки.

Матовые черные ногти

Это просто шикарный и оригинальный маникюр в стиле рок. Черный маникюр является самой настоящей нестареющей классикой, которая никогда не выходит из моды.

Черные матовые гелевые ногти пользуются огромной популярностью. Это самый настоящий тренд 2022-2023 года.

Для минималистичного, но вместе с тем шикарного маникюра можно сделать ногти с кружевом или эффектом питона на идеально матовой черной основе.

Чтобы несколько оживить маникюр, можно сочетать черный лак с цветным и ярким или же воспроизвести голографические эффекты на одном пальце руки.

Френч

Нестареющей классикой является французский маникюр. Черные матовые гелевые ногти с френчем выглядят стильно и гламурно.

В таком случает классическая нежно-розовая основа заменяется на черную матовую, а также дополняется глянцевым черным лаком.

Нюдовые ногти

Если нравятся легко сочетаемые и достаточно простые оттенки, то самым лучшим вариантом являются нюдовые тона, которые отлично впишутся в создаваемый образ и станут украшением создаваемого образа.

Отлично смотрится молочно-белый, молочно-розовый, антично-розовый цвет. Такая цветовая палитра всегда является очень хорошей идеей, которая всегда остается в тренде.

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С такими оттенками очень сложно ошибиться, так как он хорошо сочетается с самыми различными тонами.

Серые матовые ногти

Это еще один очень хороший вариант, который точно заслуживает большого внимания. Серый лак является модным базовым вариантом, который хорошо сочетается практически со всем и его можно легко использовать как на длинных, так и на коротких ногтях.

Если одноцветные матовые ногти такого цвета кажутся слишком скучными и простыми, то можно украсить их различными декоративными элементами, в частности, такими как блески, стразы и узоры. Это точно поможет придать образу особую изюминку.

Коричневые матовые ногти

Это еще один интересный вариант и самый настоящий тренд осеннего и зимнего сезона, который точно никого не оставит равнодушным.

Есть множество различных вариантов коричневого, который точно никого не оставит равнодушным и сделает образ просто невероятным и очень стильным.

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Например, интересно будет смотреться матовый коричневый маникюр с эффектом вязки. Он воспроизводит тканную текстуру теплого шерстяного джемпера.

Матовый коричневый, независимо от его тона можно сочетать с глянцевым. Это позволит получить красивый маникюр тон в тон, но с разными вариантами отделки.

Еще одной интересной идеей будет сочетание матового коричневого маникюра вместе с анималистичными принтами. Эффектно выглядит матовый нейл-арт в котором красиво сочетается коричневый и бежевый цвет. Это выглядит просто невероятно. Это позволит подчеркнуть красоту ногтей и при этом смотрится стильно, эффектно и необычно.

Пастельные тона

Очень красиво, ярко, свежо и стильно смотрится маникюр, выполненный в нежных пастельных тонах. Это помогает придать образу особую притягательность.

Чтобы несколько разнообразить такой нейл-арт, можно использовать несколько разных цветов или же разную текстуру, например, сочетать матовый лак с глянцевым.